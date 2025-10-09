अकोला

29 वर्षीय विवाहितेवर सव्वादोन वर्षांपासून लैंगिक अत्याचार, शारीरिक संबंधास विरोध केला, पण..; असं काय घडलं बुलडाण्यात?

Malkapur Case : मोताळा तालुक्यातील विवाहितेवर सव्वादोन वर्षांपासून धमकी देत वारंवार लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली असून बोराखेडी पोलिसांनी आरोपीस अटक केली आहे.
मोताळा (जि. बुलडाणा) : तालुक्यातील एका गावातील २९ वर्षीय विवाहितेला (Married) धमकी देऊन तिच्यावर सव्वादोन वर्षांपासून वारंवार लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या २६ वर्षीय आरोपीविरुद्ध बोराखेडी पोलिसांनी (Borakhedi Police) बुधवारी (ता. ८) गुन्हा दाखल करून ताब्यात घेतले आहे. या संतापजनक घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

