Bribery Action: बुलढाण्यात सहायक वनसंरक्षक व लिपिकाला १५ हजारांची लाच घेताना पकडलं, लाचलुचपतच्या कारवाईने खळबळ!

ACB Trap Action in Buldhana forest Department: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची धडक कारवाई; वनसंरक्षक व लिपिक रंगेहात पकडले
ACB officials conducting trap operation against forest department officers in Buldhana.

ACB officials conducting trap operation against forest department officers in Buldhana.

सकाळ वृत्तसेवा
Buldhana Corruption News : शेतातील झाडांची कटाई, वाहतूक व विक्रीचा व्यवसाय सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी ३० हजार रुपयांची वार्षिक लाच मागणाऱ्या वनविभागातील सहायक वनसंरक्षक व त्यांच्या कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले, ही कारवाई बुधवार, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली. सहायक वनसंरक्षक (वर्ग-१) अश्विनी वसंत आपेट (वय ३५), कनिष्ठ लिपिक अमोल वसंत मोरे (वय ३८) अशी आरोपींची नावे आहेत.

