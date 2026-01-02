Bribery Action: बुलढाण्यात सहायक वनसंरक्षक व लिपिकाला १५ हजारांची लाच घेताना पकडलं, लाचलुचपतच्या कारवाईने खळबळ!

Buldhana Corruption News : शेतातील झाडांची कटाई, वाहतूक व विक्रीचा व्यवसाय सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी ३० हजार रुपयांची वार्षिक लाच मागणाऱ्या वनविभागातील सहायक वनसंरक्षक व त्यांच्या कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले, ही कारवाई बुधवार, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली. सहायक वनसंरक्षक (वर्ग-१) अश्विनी वसंत आपेट (वय ३५), कनिष्ठ लिपिक अमोल वसंत मोरे (वय ३८) अशी आरोपींची नावे आहेत..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...तक्रारदार हे शेतातील झाडांची खरेदी करून त्यांची कटाई, वाहतूक व लाकूड विक्री (आरामशीन व्यापाऱ्यांना) असा व्यवसाय करतात. या व्यवसायावर कोणतीही कारवाई होऊ नये व काम सुरळीत चालू राहावे, यासाठी सहायक वनसंरक्षक श्रीमती आपेट व त्यांचे कार्यालयातील बाबू अमोल मोरे यांनी ३० हजार रुपये वार्षिक हप्ता स्वरूपात लाचेची मागणी केल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, बुलडाणा येथे प्राप्त झाली होती. .तडजोडीनंतर १५ हजारांचा पहिला हप्ता देण्याचे ठरले. एसीबीने तक्रारीची दखल घेत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी लाच मागणी पडताळणी कार्यवाही राबवली. या दरम्यान सहायक वनसंरक्षक आपेट यांनी लाचेची मागणी कायम ठेवत १५,००० रुपये पहिला हप्ता स्वीकारण्यास संमती दिली. त्यानंतर सहायक वनसंरक्षक कार्यालय, राणी बगीचा, चिखली रोड, बुलडाणा येथे सापळा रचण्यात आला. .Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .या सापळ्यात कनिष्ठ लिपिक अमोल मोरे यांनी सहायक वनसंरक्षक आपेट यांच्या समक्ष, त्यांच्या दालनात तक्रारदाराकडून १५,००० रुपये स्वीकारताना रंगेहात पकडले. या प्रकरणी श्रीमती अश्विनी आपेट व अमोल मोरे यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.