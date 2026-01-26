अकोला

उच्च न्यायालयाचे आदेश! बुलडाणा शहराची लवकरच होणार हद्दवाढ, राज्य शासनाने चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश..

High Court order on Buldhana city limit Expansion: बुलडाणा शहराच्या हद्दवाढीला न्यायालयाची हिरवा कंदील, राज्य शासनाला चार महिन्यांत निर्णयाचे आदेश
Buldhana City to Expand as HC Sets Four-Month Deadline for State

Buldhana City to Expand as HC Sets Four-Month Deadline for State

बुलडाणा : बुलडाणा शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणारी नगरपरिषद हद्दवाढ लवकरच प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुलडाणा संजय गायकवाड यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला चार महिन्यांच्या आत हद्दवाढ प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

