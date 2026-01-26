उच्च न्यायालयाचे आदेश! बुलडाणा शहराची लवकरच होणार हद्दवाढ, राज्य शासनाने चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश..

बुलडाणा : बुलडाणा शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणारी नगरपरिषद हद्दवाढ लवकरच प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुलडाणा संजय गायकवाड यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला चार महिन्यांच्या आत हद्दवाढ प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...बुलडाणा नगरपरिषद हद्दीत शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असून, शहरालगतची सावळा, सुंदरखेड, येळगाव, सागवन व जांभरून ही गावे लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. या ग्रामपंचायतींमधील नागरिकांना पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आदी मूलभूत नागरी सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने त्यांना बुलडाणा नगरपरिषदेच्या सुविधांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. .याच पार्श्वभूमीवर आ.गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुलडाणा नगरपरिषदेने २४ मार्च २०२१ रोजी हद्दवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, अनेक वर्षे लोटूनही या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. शहराच्या भविष्यातील विकासात होणारा विलंब लक्षात घेऊन आ. गायकवाड यांनी नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ४७८९/२०२५ दाखल केली. .या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर १९ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयाने “ आमदार संजय गायकवाड विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर” या प्रकरणात आदेश पारित करत राज्य शासनाला चार महिन्यांच्या आत बुलढाणा नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे बंधनकारक निर्देश दिले..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.नगर पालिका महसूलात वाढसुंदरखेड, सागवन व जांभरून ही शहराला लागून असलेली गावे लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठी आहे. या सुंदरखेड भागात आर्थिकदृष्य सक्षम समजले जाणारे नोकरदार आणि व्यापारी वर्गीय नागरिक मोठ्या प्रमाणात राहतात. सुंदरखेड गाव बुलडाणा नगर पालिकेला जोडल्यानंतर पालिकेच्या महसूलात नक्कीच मोठी वाढ होईल. शिवाय या ग्रामपंचायतींमधील नागरिकांना पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आदी मूलभूत नागरी सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळून या हजारो नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.