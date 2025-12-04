Nagarpalika Election : कमी मतदानाचा लाभ-फटका कुणाला? मतदार मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडला नाही

बुलडाणा - बहुप्रतीक्षेनंतर नगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. मात्र, बुलडाण्याच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास बुलडाणेकर मतदारांनी निरुत्साह दाखविल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. मात्र, या कमी (५४:२० टक्के) झालेल्या मतदानाचा नेमका फटका कोणाला बसतो आणि कोणाला फायदा होतो. याबाबत उमेदवारांनी दावे-प्रतिदावे केले आहेत..बुलडाणा नगरपालिकेमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेना उमेदवार म्हणून आमदार संजय गायकवाड यांच्या पत्नी पूजाताई गायकवाड, भाजपकडून माजी आमदार विजयराज शिंदे यांच्या पत्नी अर्पिताताई शिंदे, तर महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे माजी नगरसेवक दत्ता काकस यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई प्रामुख्याने स्पर्धेतील रिंगणात होत्या. तीनही उमेदवार आकडेवारीनुसार तुल्यबळच आहेत..मात्र, मतदार मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडला नाही. या संदर्भात बोलताना आमदार संजय गायकवाड म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोळ केलेला आहे. तो दूर झालेला नाही यामुळे हजारो मृत मतदारांची नावे व हजारो मतदारांची नावे एका पेक्षा अनेक वेळा यादीमध्ये आहेत.त्यामुळे प्रत्यक्षात यादी फुगलेली दिसते. मात्र, ७५ टक्केपेक्षा जास्त मतदान झाले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आपण केलेली विकास कामे व ठेवलेला जनसंपर्क यामुळे आपला विजय निश्चित असल्याचे ते म्हणतात..माजी आमदार विजयराज शिंदे हे काही प्रमाणात कमी झालेला मतदानाचा फायदा सामाजिक समीकरणातून महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला होऊ शकतो हे मान्य करत असले, तरी त्यांनी आपण विजयी होणार असल्याचा दावा केला आहे. कमी झालेल्या मतदानाबद्दल त्यांनी मतदानाच्या दिवशी सकाळी आमदार पुत्र व त्यांच्या समर्थकांची मतदान केंद्रावरील दादागिरी यामुळे अनेक मतदार बाहेर पडले नाही, असे सांगितले आहे..महाविकास आघाडीचे उमेदवार दत्ता काकस यांच्या बाबतीत शिवसेना नेत्या जयश्रीताई शेळके म्हणतात की, विकासाच्या नावावर केवळ राजकारण करणाऱ्या व प्रत्यक्षात कोणताही विकास झालेला नसल्याने जनता त्यांच्यापासून त्रस्त आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत अत्यंत कमी फरकाने आपला पराभव झाला असल्याचे शल्य बुलडाणेकर जनतेच्या मनात आहे..विधानसभेतील आकडेवारीवरून विद्यमान आमदाराला पराभूत करू शकतो, असा विश्वास मतदारांमध्ये निर्माण झाला आहे. आणि नगरपालिकेच्या निवडणुकीतून तो मतदान यंत्रात बंद झाला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा उमेदवार निवडून येण्याबाबत आपल्याला कुठलीही शंका नाही. अशा प्रकारचे दावे प्रति दावे स्पर्धेतील प्रमुख उमेदवारांसंदर्भात राजकीय जानकर नेत्यांनी केले आहेत. कुणाच्या दाव्यामध्ये किती दम आहे, हे पाहण्यासाठी मतमोजणी ता.२१ डिसेंबरपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.