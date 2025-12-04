अकोला

Nagarpalika Election : कमी मतदानाचा लाभ-फटका कुणाला? मतदार मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडला नाही

बहुप्रतीक्षेनंतर नगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. मात्र, बुलडाणेकर मतदारांनी निरुत्साह दाखविल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
mla sanjay gaikwad vijayrao shinde and jayashritai shelake

mla sanjay gaikwad vijayrao shinde and jayashritai shelake

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बुलडाणा - बहुप्रतीक्षेनंतर नगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. मात्र, बुलडाण्याच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास बुलडाणेकर मतदारांनी निरुत्साह दाखविल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. मात्र, या कमी (५४:२० टक्के) झालेल्या मतदानाचा नेमका फटका कोणाला बसतो आणि कोणाला फायदा होतो. याबाबत उमेदवारांनी दावे-प्रतिदावे केले आहेत.

Loading content, please wait...
election
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com