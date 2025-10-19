अकोला

Buldana News: 'जनआक्रोश मोर्चाने बुलडाणा शहर दणाणले'; संविधानविरोधी घटनांचा निषेध; आंबेडकरी जनता उतरली रस्त्यावर

Public Protest March Shakes Buldhana: कुणाल पैठणकर यावेळी म्हणाले की, डॉ.बाबासाहेबांचा अपमान आंबेडकरी समाज कधी सहन करणार नाही-विषमतावादी मानसिकतेच्या लोकांना आंबेडकरवादी जशास तसे उत्तर देण्यास समर्थ आहे. आम्ही संविधान मार्गे लोक आहोत.
Ambedkarite citizens march through Buldhana streets during Jan-Akrosh protest, condemning anti-constitutional incidents.

सकाळ वृत्तसेवा
बुलडाणा : तालुक्यातील समस्त आंबेडकरी जनतेच्या वतीने शनिवारी (ता. १८) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य जनाक्रोश मोर्चाचे काढण्यात आला. ‘डॉ.बाबासाहेबांच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात... या नाऱ्यांनी शहर दणाणून गेले होते. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.

