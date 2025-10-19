Buldana News: 'जनआक्रोश मोर्चाने बुलडाणा शहर दणाणले'; संविधानविरोधी घटनांचा निषेध; आंबेडकरी जनता उतरली रस्त्यावर

बुलडाणा : तालुक्यातील समस्त आंबेडकरी जनतेच्या वतीने शनिवारी (ता. १८) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य जनाक्रोश मोर्चाचे काढण्यात आला. ‘डॉ.बाबासाहेबांच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात... या नाऱ्यांनी शहर दणाणून गेले होते. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कुणाल पैठणकर यावेळी म्हणाले की, डॉ.बाबासाहेबांचा अपमान आंबेडकरी समाज कधी सहन करणार नाही-विषमतावादी मानसिकतेच्या लोकांना आंबेडकरवादी जशास तसे उत्तर देण्यास समर्थ आहे. आम्ही संविधान मार्गे लोक आहोत. आम्हाला कायदा हातात घेण्यास भाग पाडू नका, असा इशारा त्यांनी आपल्या भाषणातून दिला. ग्वालियर हायकोर्टचा विद्रूप मानसिकतेचा अनिल मिश्रा नामक वकील याने भारतीय संविधानाचे निर्माते व समस्त देशाचे श्रद्धास्थान विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा आपल्या वक्तव्यातून वारंवार अपमान करत आहे. .या व्यक्तीवर पोलिसांनी आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. दोन समाजात तेढ निर्माण करून देशातील शांततेचे वातावरण खराब करण्याचे काम हा व्यक्ती करत आहे. या विद्रूप मानसिकतेच्या व्यक्तीवर कठोर कारवाई करून वकिली सनद रद्द करून त्याच्यावरती देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील संविधानाच्या मूलभूत स्तंभापैकी एक आहे आणि त्या पदावर बसणारा व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे महत्त्वपूर्ण पद आहे..या पदावर विराजमान असलेले सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर जातीय पूर्वग्रह दूषित ठेव किशोर कुमार तिवारी नामक व्यक्तीने भ्याड हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. या दोघांवरही आत्तापर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. यांच्यावरती देशद्रोहाचा खटला चालवून यांना कठोर शिक्षा देण्यात यावी. त्याचबरोबर हरियाणा येथील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी पुरणकुमार यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जातीय द्वेषातून त्यांचा बळी घेतला. त्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले. अशा अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करून कठोर शिक्षा करण्यात यावे याकरिता या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. बुलडाणा शहर, तालुक्यातील आंबेडकरी अनुयायी मोठ्या संख्येने या मोर्चा सहभागी झाले होते..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.सूत्रसंचालन सचिन सरकटे यांनी केले, तर मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी कुणाल पैठणकर, सिद्धार्थ हिवाळे, आशिष खरात, समाधान जाधव, रामप्रसाद जाधव, संकेत जाधव, अशोक हिवाळे, विश्वास इंगळे, अनिल आराख, सचिन सरकटे, सुरज गवई, विवेक हिवाळे, मुकेश हिवाळे, विजय गवई, रामदास दाभाडे, विनोदी हिवाळे यांच्यासह महिला तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.