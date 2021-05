अख्ख्या गावावर शोककळा; दोन भाच्यांसह मामाचा धरणात बुडून मृत्यू

जळगाव जामोद (जि.बुलडाणा) ः तालुक्यातील धानोरा (Dhanora) लघु प्रकल्पात (हत्ती पाऊल धरणात) मामा व दोन भाच्यांचा धरणात डूबुन करून अंत झाल्याची घटना (ता.१८) मे रोजी सकाळी ७ उघडकीस आली. या घटनेमुळे सातपुडा (Satpuda) पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या तीर्थ क्षेत्र धानोरा महासिध्द गावावर शोककळा पसरली. buldhana uncle along two nephew drowned dam of dhanora village in Jalgaon Jamod

१७ मे रोजी दुपार दरम्यान पुणे येथे जॉब करणारा विनायक गाडगे वय २७ वर्षे हा सध्या लॉकडाऊनमुळे धानोरा येथे घरी आला होता. त्याला सोबती त्यांचे काकाचा मुलगा तेजस गाडगे वय १८ वर्ष व लग्न समारंभा करिता दाताळा ता. मलकापूर वरून आपल्या बहिणीला घ्यायला धानोरा येथे आलेले त्यांचे मामा नामदेव वानखडे वय ४३ वर्षे हे तिघे जण धानोरा लघु प्रकल्पवर पोहण्यास गेले. परंतु रात्री उशिरापर्यंत तिघे जण घरी न परतल्याने नातेवाईकांनी शोधा शोध सुरू केली.

या घटनेची माहिती धानाेऱ्याचे पोलीस पाटील यांनी पोलीस स्‍टेशनला दिली. धरण परिसरात शोध सुरू असताना त्यांचे कपडे व मोबाईल धरणाच्‍या काठावर आढळून आले. परंतु रात्र झाल्यानें अंधारात त्‍यांचा शोध लागला नाही. दरम्‍यान आज १८ मे रोजी सकाळी पुन्हा शोध घेतला असता पाण्यावर त्‍यांचे शव तरंगताना निदर्शनास आले.

यावेळी ग्रामस्‍थांच्या मदतीने त्यांना बाहेर काढण्यात आले. सदर घटने बद्दल धानोरा गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. घटनेचा तपास पोलीस निरीक्षक सुनील जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन वाकडे एएसआय लक्ष्‍मण गव्हाळे करीत आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

