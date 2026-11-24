अकोला: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईतील चैत्यभूमीवर अभिवादनासाठी जाणाऱ्या अकोल्यासह विदर्भातील अनुयायांची गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने विशेष अनारक्षित गाड्यांचे नियोजन केले आहे. नागपूर-मुंबई, मुंबई-नागपूर तसेच अमरावती-मुंबई मार्गावर धावणाऱ्या या विशेष गाड्यांना अकोला स्थानकावर थांबा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईला जाणाऱ्या अकोलेकर प्रवाशांना अतिरिक्त रेल्वेसेवेचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.नागपूरहून मुंबईकडे जाणाऱ्या चार विशेष गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. गाडी क्रमांक ०१२६० ही ४ डिसेंबरला सायंकाळी ६.१० वाजता, तर ०१२६२ ही रात्री ११.५५ वाजता सुटेल. गाडी क्रमांक ०१२६४ ही ५ डिसेंबरला सकाळी ७.४० वाजता आणि ०१२६६ ही सायंकाळी ६.१० वाजता नागपूरहून रवाना होईल. या सर्व गाड्यांना अकोला स्थानकावर थांबा असून, बडनेरा, मूर्तिजापूर, जलंब, नांदुरा, मलकापूर, भुसावळ, जळगाव, मनमाड, नाशिक रोड, कल्याण आणि दादरमार्गे त्या मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे पोहोचतील..सर्व गाड्या अनारक्षित स्वरूपाच्याया विशेष गाड्यांना प्रत्येकी १६ सामान्य द्वितीय श्रेणीचे डबे आणि दोन गार्ड ब्रेक व्हॅन असतील. महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वेने ही अतिरिक्त व्यवस्था केली आहे..मुंबईहून परतीसाठी पाच विशेष गाड्यामुंबईहून नागपूरकडे परतण्यासाठी पाच विशेष गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. गाडी क्रमांक ०१२४९ ही ६ डिसेंबरला रात्री ८.२५ वाजता, तर ०१२५३ ही ७ डिसेंबरला मध्यरात्री १२.४० वाजता दादरहून सुटेल. गाडी क्रमांक ०१२५१ आणि ०१२५५ या ७ डिसेंबरला अनुक्रमे सकाळी १०.३० आणि दुपारी १२.३५ वाजता, तर ०१२५७ ही ८ डिसेंबरला मध्यरात्री १२.२५ वाजता मुंबईहून रवाना होईल. या सर्व गाड्यांना अकोला स्थानकावर थांबा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईहून अकोल्यात परतणाऱ्या प्रवाशांनाही या सेवेचा लाभ घेता येणार आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.अमरावती-मुंबई गाडीचाही पर्यायअमरावती-मुंबई दरम्यानही विशेष गाडी चालविण्यात येणार आहे. गाडी क्रमांक ०१२१८ ही ५ डिसेंबरला सायंकाळी ५.४५ वाजता अमरावतीहून सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ५.२५ वाजता मुंबईत पोहोचेल. परतीची गाडी क्रमांक ०१२१७ ही ७ डिसेंबरला मध्यरात्री १२.४० वाजता मुंबईहून सुटून त्याच दिवशी दुपारी १२.५० वाजता अमरावतीला पोहोचेल. या दोन्ही गाड्यांना अकोला स्थानकावर थांबा असून शेगाव, नांदुरा, मलकापूर, भुसावळ, जळगाव, मनमाड, नाशिक रोड, कल्याण आणि दादर ही प्रमुख स्थानके मार्गात असतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.