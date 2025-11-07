Akola Crime : स्वतःच्या आई-वडिलांचा कुऱ्हाडीने निर्घृण खून करून मुलानं संपवलं जीवन; मध्यरात्री काय घडलं? मुलावर अशी का आली वेळ?

चिखली: तालुक्यातील सावरगाव डुकरे येथे पाच नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण तालुका (Chikhli Case) हादरला आहे. स्वतःच्या आई-वडिलांचा कुऱ्हाडीने निर्घृण खून करून मुलाने आत्महत्या केली. सुभाष डिगंबर डुकरे (७५), त्यांची पत्नी लता डुकरे (६५) आणि मुलगा विशाल सुभाष डुकरे (४२) यांचा मृतांत समावेश आहे..या घटनेनंतर गावकऱ्यांमध्ये (Savargaon) प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नेमक्या कोणत्या कारणासाठी विशालने आई-वडिलांचा खून केला आणि त्यानंतर स्वतःचेही जीवन संपवले हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. या घटनेमागे कौटुंबिक वाद की मानसिक नैराश्य याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच चिखली पोलिस यंत्रणा आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली..पाच नोव्हेंबरच्या रात्री विशाल याने कुऱ्हाडीसारख्या तीक्ष्ण हत्याराने आई-वडील लता आणि सुभाष यांचा खून केला. या घटनेनंतर त्याने राहत्या घरात गळफास लावून आत्महत्या केली, असे प्रथमदर्शनी दिसून येते. या घटनेनंतर घर संपूर्णपणे ‘सील’ करण्यात आले असून पंचनामा सुरू आहे. तिघांचेही मृतदेह विच्छेदनासाठी जिल्हा उपरुग्णालय, चिखली येथे पाठविण्यात आले आहेत..शाळा-महाविद्यालयांना बॉम्बच्या धमक्या देणाऱ्या महिलेला गुजरातमधून अटक; प्रेम नाकारल्यामुळे घेतला सूड, मोदी स्टेडियम उडवण्याचीही धमकी.घटनास्थळी पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे, अप्पर पोलिस अधीक्षक अमोल गायकवाड, उपविभागीय पोलिस अधिकार सुधीर पाटील चिखली पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार भूषण गावंडे दाखल झाले असून, पुढील तपास सुरू आहे. विशालने एवढे टोकाचे पाऊल उचलत जन्मदात्यांचा खून करून स्वतःचे जीवन का संपवले, या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेमागे कौटुंबिक वाद होता की विशाल हा नैराश्यात गेला होता, यादृष्टीने तपास सुरू आहे. घटनेनंतर गावात आणि परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. पोलिसांकडून सर्व शक्यतांची पडताळणी सुरू आहे..व्यसनाने केला घात?घटनेच्या रात्री विशाल सुभाष (वय ४२ वर्षे) हा दारू पिऊन घरी आला होता. तो दारूसाठी गावातील अनेकांकडे सतत पैशाचा तगादा लावत असे. घरात हाताला लागेल ते विकून तो दारूचे व्यसन करायचा. त्याच्या या वागण्याला आई, वडील कंटाळले होते. घरातील शेतमाल दारूसाठी विकण्याला विरोध होत असल्याचा राग मनात धरून त्याने आई-वडिलांना संपविण्याचा निर्णय घेतला, अशी गावात चर्चा आहे. शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या या गावाने मोठे राजकारणी घडवले आहेत. गावात अशा प्रकारची घटना कधीच घडली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.