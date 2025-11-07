अकोला

Akola Crime : स्वतःच्या आई-वडिलांचा कुऱ्हाडीने निर्घृण खून करून मुलानं संपवलं जीवन; मध्यरात्री काय घडलं? मुलावर अशी का आली वेळ?

Triple death shocks Savargaon Dukare village in Chikhli taluka : चिखली तालुक्यातील सावरगाव डुकरे येथे मुलाने आई-वडिलांचा कुऱ्हाडीने खून करून आत्महत्या केल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Akola Crime News

Akola Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

चिखली: तालुक्यातील सावरगाव डुकरे येथे पाच नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण तालुका (Chikhli Case) हादरला आहे. स्वतःच्या आई-वडिलांचा कुऱ्हाडीने निर्घृण खून करून मुलाने आत्महत्या केली. सुभाष डिगंबर डुकरे (७५), त्यांची पत्नी लता डुकरे (६५) आणि मुलगा विशाल सुभाष डुकरे (४२) यांचा मृतांत समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Akola
police case
crime marathi news
mother by son

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com