Akola News: ‘एमसीएच विंग’चे काम निधीअभावी रखडले; कंत्राटदाराचे ८ कोटी थकले, जिल्हा स्त्री रुग्णालयात रुग्णांची वाढती गैरसोय

Hospital ConstructionDelay: अकोला जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील १०० बेडच्या ‘मॅटर्नल चाइल्ड हेल्थ विंग’चे बांधकाम निधीअभावी ठप्प झाले आहे.कंत्राटदाराचे ८ कोटी रुपये थकले असल्याने रुग्णसेवेवर भार वाढत आहे.
अकोला : जिल्हा स्त्री रुग्णालयात वाढीव १०० खाटांच्या क्षमतेच्या ‘मॅटर्नल चाइल्ड हेल्थ विंग’चे २०१९-२० मध्ये बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. इमारतीचे बांधकाम मार्च-२०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत कंत्राटदाला देण्यात आली होती. डेडलाईन संपून आता दीड वर्ष होत आले आहे. मात्र, अद्यापही हे बांधकाम अपूर्णच असल्याचे वास्तव आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) कडून कंत्राटदाराचे ८ कोटींचे देयक थकल्याने काम रखडले आहे.

