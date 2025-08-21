Akola News: ‘एमसीएच विंग’चे काम निधीअभावी रखडले; कंत्राटदाराचे ८ कोटी थकले, जिल्हा स्त्री रुग्णालयात रुग्णांची वाढती गैरसोय

श्रीकांत राऊतअकोला : जिल्हा स्त्री रुग्णालयात वाढीव १०० खाटांच्या क्षमतेच्या ‘मॅटर्नल चाइल्ड हेल्थ विंग’चे २०१९-२० मध्ये बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. इमारतीचे बांधकाम मार्च-२०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत कंत्राटदाला देण्यात आली होती. डेडलाईन संपून आता दीड वर्ष होत आले आहे. मात्र, अद्यापही हे बांधकाम अपूर्णच असल्याचे वास्तव आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) कडून कंत्राटदाराचे ८ कोटींचे देयक थकल्याने काम रखडले आहे..राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील वाढीव १०० बेडच्या इमारतीचे बांधकाम नागपूर येथील कंत्राटदाराकडून केले जात आहे. बांधकामासाठी दिलेली मुदत संपून आता दीड वर्षाचा काळ लोटला आहे. मात्र, अद्यापही हे काम प्रलंबित आहे..जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील सद्यस्थितीत ४०० बेडची व्यवस्था आहे. तर दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या पाचशे ते साडेपाचशे दरम्यान असते. त्यामुळे रुग्णसेवेचा भार वाढत चालला आहे. त्यामुळे गरोदर माता व बालकांच्या उपचारांसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १०० खाटांच्या नवीन ‘मॅटर्नल चाइल्ड हेल्थ विंग’चे बांधकाम सहा वर्षांपूर्वी सुरु करण्यात आले होते. परंतू, कंत्राटदाराकडून बांधकामात झालेला विलंब तसेच ‘एनएचएम’कडून बांधकामाचे देयक थकल्याने हे काम रखडले..वाढीव १०० खाटांच्या विंगमुळे जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील बेडची क्षमता ५०० झाल्यानंतर यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे. मात्र, कंत्राटदाराची बिले थकल्याने बांधकाम अपूर्ण स्थितीत आहे. परिणामी स्त्री रुग्णालयातील यंत्रणेवर रुग्णसेवेचा भार वाढत चालला आहे..नव्या विंगमध्ये या सुविधासध्या निर्माणाधीन ‘मॅटर्नल चाइल्ड हेल्थ विंग’मध्ये आधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये दोन ऑपरेशन थिएटर, दहा आयसीयू बेड, रुग्णांसाठी १४ स्पशेल रुम, ‘व्हीआयपीं’करीता ५ सूटस, स्कील लॅब असणार आहे. प्रशिक्षणार्थींच्या निवासासाठी व्यवस्था, रुग्णांसाठी मेस, मेडिसीन विभाग, भांडार गृह, ऑडिटोरियम हॉल असणार आहे. या सर्व विभागांचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे..आकडे बोलतातमंजूर झालेला निधी : ३३ कोटीटेंडर रक्कम : २६ कोटीमिळालेला निधी : १४.७० कोटीपूर्ण झालेले काम : २३ कोटीथकीत बिल : ८ कोटीकामाची स्थिती : ९० टक्के पूर्ण.किती काम झाले, किती बाकी?९० टक्के बांधकामाचे काम पूर्ण झाले आहे.दरवाजे, खिडक्या बसविणे, रंगरंगोटी, लाईट फिटींगसारखी कामे बाकी.कंत्राटदाराकडून आतापर्यंत बांधकामावर २३ कोटी खर्च..थकीत बिलामुळे अडथळाकंत्राटदाराकडून सुमारे ९० टक्के बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. उर्वरित कामामध्ये मुख्यत्वे दरवाजे-खिडक्या बसविणे, रंगरंगोटी, लाईट फिटींग यांसारखी कामे बाकी आहेत. मात्र, ८ कोटी रुपयांचे बिल अद्याप थकीत असल्याने कंत्राटदाराने काम थांबवले आहे..रुग्णांची वाढती गैरसोयसध्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयात रोज शेकडो रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. प्रसूती विभागावर मोठा ताण आहे. नवजात शिशूंकरिता स्वतंत्र यंत्रणा व अत्याधुनिक सुविधा आवश्यक आहेत. मात्र नव्या इमारतीचे काम रखडल्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाला जुन्या इमारतीतच व्यवस्थापन करावे लागत आहे. अनेकदा बेड अपुरे पडत असल्याने रुग्णांचे हाल होतात..Akola Heavy Rain: अकोल्यात ६० हजार हेक्टरवर पीक नुकसान; एकाचा मृत्यू, २६ पशुधन दगावले तर, ३८९ घरांचे नुकसान.कंत्राटदाराकडून ९० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. रंगरंगोटी, खिडक्या, दरवाजे व इतर किरकोळ कामे अद्याप होणे बाकी आहे. डेडलाईन संपली आहे. परंतू, कंत्राटदाराचे ८ कोटीचे बिल अद्याप देणे बाकी असल्याने काम सद्यस्थितीत बंद आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील काम पूर्ण करुन जिल्हा स्त्री रुग्णालयाला इमारत हस्तांतरीत केली जाईल. एनएचएम कडून आतापर्यंत बांधकामाचे १४ कोटी ७० लाख रुपये कंत्राटदाराला देण्यात आले आहेत.- संजय नरखेडे, विभागीय कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.