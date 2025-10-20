शेतकऱ्यांना दिलासा! 'शेती पंपासाठी आता दिवसा वीजपुरवठा'; वीज पुरवठा अखंडित सुरू राहणार, नेमकं काय कारण?

अडगाव बु: विद्युत विभागाकडून येदलापूर आणि खैरखेड फिडरवरील ओव्हरलोडींगमुळे निर्माण झालेली समस्या ताबडतोब दूर करण्यात आली. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना शेती पंपासाठी आता दिवसा वीज पुरवठा केला जाणार असल्याची माहिती विद्युत विभागाकडून देण्यात आली आहे. दिवसा वीजपुरवठा होणार असल्याने, वाघाच्या संचारामुळे धास्तावलेल्या खैरखेडा परिसरातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.आतापर्यंत खैरखेड आणि येदलापूर भागातील शेतकऱ्यांना शेती पंपासाठी रात्रीचा वीजपुरवठा दिल्या जात होता. मात्र, गेल्या आठवड्याभरापासून खैरखेड परिसरात वाघाच्या संचारामुळे नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली होती. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी रात्रपाळीतील शेती पंपांचे कामे जवळपास बंदच केली होती..वनविभागाकडूनही रात्री एकट्याने बाहेर निघू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या निर्माण झालेल्या महत्त्वपूर्ण समस्येसाठी विद्युत विभागाकडून कनिष्ठ अभियंता प्रशांत पाटील, श्याम इलेक्ट्रिकलचे सुपरवायझर शुभम हुसे, लाईनमन प्रतिक भोपळे, सुरक्षा रक्षक निलेश वलगावकर व बाह्रस्त्रोत तंत्रज्ञ हरिश निमकर्डे यांनी दिवसभर युद्ध स्तरावर काम करुन ओव्हरलोडींगमुळे निर्माण झालेली समस्या दूर करुन नव्याने लाईनची उभारणी केली. .त्यामुळे आता या भागातील शेतकऱ्यांना शेती पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा मिळेल. यामुळे वाघाच्या संचारामुळे घबराटीच्या वातावरणात असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, महावितरणने तत्पर सेवा देत उचललेल्या पावलांच शेतकऱ्यांनी कौतुक केले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.वीज पुरवठा अखंडित सुरू राहणारआता नेहमी खंडीत होणारा वीज पुरवठा अखंडित सुरू राहिल तसेच दोन्ही फिडरवरील भार संतुलित झाल्याने वारंवार निर्माण होणारी ओव्हरलोडींगची समस्या सुद्धा निर्माण होणार नाही, अशी माहिती विद्युत विभागाकडून अभियंता प्रशांत पाटील यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.