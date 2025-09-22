Turmeric Farmers: सततच्या पावसामुळे हळद उत्पादक शेतकरी संकटात; हळदीचे क्षेत्र वाढले, परंतु उत्पादनात कमालीची घट येणार

रिसोड : सततच्या पावसाचा फटका खरीप पिकाबरोबरच हळदीलाही मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. दरवर्षीच्या तुलनेत हळदीची लागवड ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. फुटवे वाढीच्या आणि कंद वाढीच्या अवस्थेतच सरीमध्ये पाणी साचून राहिल्यामुळे कंद कुज होत असून, हळदीची पिके पिवळी पडली आहेत. .परिणामी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नदी-नाल्या काठच्या हळदी वाहून गेल्या आहेत. त्यामुळे हळद उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून, आता जगावे की, मरावे असा प्रश्न पडला आहे. .मागील दोन वर्षापासून पडलेले सोयाबीनचे बाजार भाव व उत्पादनात येत असलेली घट यामुळे सिंचनाखाली शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनी हळदीच्या लागवडीत मोठ्या प्रमाणात वाढ केली. हमखास उत्पादन देणारे पीक म्हणून हळद या पिकाला शेतकऱ्यांची पसंती आहे. तसेच हळदी या पिकाला वन्यप्राण्यांचा त्रास कमीच आहे..हळद नऊ ते दहा महिन्याचे पीक असून, हळदीची लागवड करून जवळपास चार महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. सध्या हळदीच्या शाखीय वाढीबरोबरच कंद फुटीचा काळ आहे. परंतु, यावर्षी सतत होणाऱ्या पावसामुळे शेतात पाणी साचून राहिल्यामुळे कंदकुज होत असून, हळदीची पिके पिवळी पडली आहेत. सध्या कंद फुटण्याचा काळ सुरू आहे. परंतु, सरीमध्ये पाणी साचून राहत असल्यामुळे हळदीचे पीक पूर्णपणे धोक्यात सापडले आहे..आता मागील चार-पाच दिवसांपासून परतीच्या पावसाने ही धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अधिकच चिंता वाढली आहे. यावर्षी पावसाळ्यातच नाहीतर ‘मे’पासून सतत पाऊस, तर कधी ढगफुटी सादृश्य पाऊस पडत असल्यामुळे नदी-नाल्या काठावरील हळदीची पिके वाहून गेली आहेत. सततच्या पावसामुळे शेतात पाणी साचून राहिल्यामुळे पिके पिवळी पडली आहेत. परिणामी उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..यावर्षी सोयाबीनची दुबार, तिबार पेरणी व त्यानंतर सततचा पाऊस यामुळे सोयाबीनच्या पिकामधून खर्चही वसूल होणार नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची हळद या पिकावरच दारोमदार होती. परंतु, सततच्या पावसामुळे हळद पीकही संकटात सापडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जगावे की मरावे असा प्रश्न पडला आहे..Monsoon Flood: शेतात फक्त पाणीच पाणी; साहेब, आता सगळं संपलं, भूमचे शेतकरी झाले हवालदिल.हळद या पिकाच्या शाखीय वाढीत निर्माण होणारी पानांची व फुटव्यांची संख्या याचा उत्पादन वाढीमध्ये मोठा वाटा असतो. परंतु, यावर्षी सतत पडत असलेल्या पावसामुळे शेतात पाणी साचून राहिल्यामुळे तसेच वातावरणात अधिक काळ आद्रता राहिल्यामुळे हळद या पिकात फुटव्याचे व कंदवाढीचे प्रमाण कमी दिसून येत आहे.- मगनदास तावरे, तालुका कृषी अधिकारी, रिसोड.दरवर्षी माझी दोन एकर हळद असते. परंतु, यावर्षी तीन एकरावर हळदीची लागवड केली आहे. पाऊस जास्त झाल्यामुळे तसेच शेत नदीकाठी असल्यामुळे सतत शेतात पाणी साचून आहे. त्यामुळे कुजत आहेत व हळद पिवळी पडली आहे.- गजानन बोंडे, हळद उत्पादक, व्याड, ता. रिसोड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.