Cowin Registration; मोबाईल रेंज नाही; अतिदुर्गम भागात कशी होणार नोंदणी?

अकोला ः ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या लसिकरणाचा Vaccination प्रश्न निर्माण झाला आहे. लसिकरणाबाबतच्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार नोंदणी करणाऱ्यांनाच लस दिली जात आहे. याबाबत ग्रामीण भागात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता त्या दूर करण्याकरिता कार्यप्रणालीत बदल करण्याची मागणी शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांनी शासनाकडे केली आहे. cowin registration; No mobile range; How to register in remote areas?

लसिकरणाचा पहिला व दुसरा डोस देण्याकरिता केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये नागरिकांना लाभ घेण्याकरिता नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. त्याशिवाय लसीकरण होणार नाही. ग्रामीण भागातील दुर्बल क्षेत्रातील अशिक्षित आणि गरीब नागरिकांमध्ये हीबाब चिंतेची ठरत आहे.

त्यामुळे शासनाबाबत असंतोषाचे वातावरण आहे. अकोला जिल्ह्यातील बहुतांशी भाग अतिदुर्गम क्षेत्र असून, ग्रामीण भागात गरीब, अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले नागरिक आहेत. त्यांच्याकडे लसिकरणाची समस्या निर्माण झाली आहे. डोंगराळ, अतिदुर्गम क्षेत्रात मोबाईल टॉवर नसल्यामुळे नेटवर्क मिळत नाही. ग्रामीण जनतेकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसतात. असले तरी त्यांना नोंदणी करण्याचे ज्ञान नाही.

शासकीय व खासगी लसीकरण केंद्रावर सुद्धा नोंदणी करण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील लसीकरण मोहिमेचा वेग मंदावला आहे. पात्र नागरिक लसिकरणापासून वंचित राहात आहेत, त्याचा गंभीर परिणाम कोविड-१९च्या तिसरा लाटेवर होऊ शकतो. याबाबत अकोला जिल्ह्यातील ग्रामीण दुर्गम व डोंगराळ प्रदेशातील गरीब, अशिक्षित जनतेच्या लसिकरणाच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना नियमांमध्ये आमुलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण व डोंगराळ भागातील गरीब अशिक्षित नागरिकांना फक्त आधार कार्डावरच लसिकरण करण्यात यावे. त्याची एकत्रित नोंदणी करण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी आणि जिल्ह्यातील सर्व पात्र नागरिकांचे लसिकरण करण्यात यावे, अशी आमदार नितीन देशमुख यांनी केली आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

