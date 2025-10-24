Akola Fraud: सख्ख्या मावसभावाकडून ३२ लाखांची फसवणूक व्यापाऱ्याचे पोलिस अधिक्षक कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन

अकोला : अकोल्यातील बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी रघुनाथ अरबट यांच्यासोबत त्यांच्या मावस भावाने तब्बल ३२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आली होती..मजुरांच्या मजुरीसाठी दिलेले पैसे सागर कान्हेरकर या मावसभावाने हडप करून फरार झाल्याचा गंभीर आरोप अरबट यांनी केला आहे. या प्रकरणी सिव्हिल लाईन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तब्बल सात महिन्यांनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली..मात्र, आजवर एकही रुपया परत मिळाला नाही तसेच आरोपीच्या पत्नीची चौकशीसुद्धा झालेली नाही, असा आरोप अरबट यांनी केला. या अन्यायाविरोधात आणि पोलिस प्रशासनाच्या निष्क्रियतेच्या निषेधार्थ रघुनाथ अरबट यांनी दिवाळीच्या दिवशीच अकोला जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर अर्धनग्न अवस्थेत आंदोलन सुरू केले. जोपर्यंत मला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला..Raigad Crime: रायगडमध्ये बनावट नोटा! मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचा संशय; आतापर्यंत तिघांना अटक.या घटनेने अकोल्यातील व्यापारी वर्तुळात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून पोलिस प्रशासनावर कारवाईच्या मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत. व्यापारी संघटनांकडूनही या प्रकरणी न्याय मिळावा, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.