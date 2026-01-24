Akola Crime: कत्तलीसाठी गोवंशाची निर्दय वाहतूक; चिखल पोलिसांनी केली ५६ बैलांची सुटका, पाच आराेपींना अटक, थरारक पाठलाग!

चिखली : गोवंश जनावरांची क्रूरपणे व कत्तलीसाठी अवैधरित्या वाहतूक करणाऱ्या टोळीवर चिखली पोलिसांनी मोठी कारवाई करत ५६ बैलांची सुटका केली, तर दोन आयशर वाहने आणि सुमारे ३१ लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली असून ही कारवाई २२ जानेवारी रोजी रात्री साडे अकराच्या सुमारास बुलडाणा-जालना रोडवरील शहरातील दांडगे ले-आऊट समोर करण्यात आली..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .या प्रकरणी ओम मदनराजे गायकवाड (वय २१), रा. पळसखेड दौलत, ता. चिखली यांनी फिर्याद दिली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये साबीर अहमद अलीम अहमद रा. खानापूर, उत्तर प्रदेश, मुक्तार सुलतान कुरेशी रा. जामनेर, जि. जळगाव, मोहम्मद अर्शद मोहम्मद तय्यब रा. मालेगाव, जि. नाशिक, शेख असलम शेख कुरेशी रा. शिवणा, ता. सिल्लोड आणि ज्ञानेश्वर संतोष सुरडकर रा. मादणी, ता. सिल्लोड यांचा समावेश आहे..कोणताही वैध परवाना नसताना गोवंश बैलांना दोरीने एकमेकांना बांधून, दाटीवाटीने कोंबून, चारा पाण्याची कोणतीही व्यवस्था न करता अत्यंत निर्दयपणे कत्तलीसाठी नेले जात असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले. पोलिसांनी एमएच ४३ बीपी २५५१ आणि एमएच ०४ जीआर ००५३ क्रमांकाच्या दोन आयशर वाहनांतून एकूण ५६ गोवंश बैल ताब्यात घेतले. .जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत ३१,४०,००० रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी आरोपींविरुद्ध प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक अधिनियम, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम तसेच महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.सदर कारवाई जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलेश तांबे, अपर पोलिस अधीक्षक अमोल गायकवाड आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली चिखली पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार भूषण गावंडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.