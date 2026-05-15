Akola News: अकोला दलित वस्ती निधी प्रकरण: ३६ कोटींचा निधी अन्यत्र वळता; न्यायालयीन सुनावणी ७ जूनला; २८ कोटींचा निधी वापरता येणार नाही

अकोला: अनुसूचित जाती उपयाेजना व अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध वस्तीचा विकास करणे, या याेजनेअंतर्गत कामांचा ३६ काेटींचा निधी अन्य ठिकाणी वळता केल्याच्या याचिकेवरील न्यायालयातील सुनावणी पावसाळ्यात हाेणार आहे. ताेपर्यंत २८ काेटींचा निधी खर्च करता येणार नाही. .आता ७ जून राेजी हाेणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निधी वळता केल्याच्या विराेधात जि.प.तील यापूर्वीची सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीने न्यायालयात दाखल याचिका दाखल केली आहे.अनुसूचित जात उपयाेजना (एससीपी) व अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध वस्तीचा विकास करणे, या याेजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ यावर्षाच्या कामांबाबत जि.प. सदस्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी नियाेजन करण्यात आले हाेते..Vidarbha News: दुचाकीच्या अपघातात एक ठार;ओव्हरटेक करताना कारची समोरासमोर धडक.सहाय्यक आयुक्तांकडे निधीसाठी मागणी करून प्रस्ताव सादर करण्यात आला हाेता; परंतु ३१ जानेवारी २०२५ राेजी झालेल्या नियाेजन समितीच्या सभेत ही कामे रद्द करण्यात आले. मात्र नंतर चाैकशी करून पडताळणीचे आदेश देण्यात आले; परंतु त्यापूर्वीच हा संपूर्ण ३६ काेटींचा निधी अन्य कामांसाठी वळता करण्यात आला हाेता..त्यावरून तत्कालीन समाज कल्याण सभापती आम्रपाली अविनाश खंडारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, समाजकल्याण सचिव, सहाय्यक आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना न्यायालयात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. आता खऱ्या अर्थाने न्यायालयीन लढाई सुरु झाली असून, आगामी काळात रस्त्यावरील आंदाेलनही छेडण्यात येईल, असा इशाराही वंचितने दिला..L,L,L,L,L! पंजाब किंग्स प्ले ऑफमध्ये कसा पोहोचणार? उर्वरित सामन्यात कोणाला भिडणार? जाणून घ्या IPL 2026 PLAYOFF SCENARIO.असा केला निधी वळताअनुसूचित जाती उपयाेजना व अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध वस्तीचा विकास करणे, या याेजनेअंतर्गत कामांचा ३६ काेटींच्या निधी अन्यत्र वळता करण्यात आला हाेता. पालिकेला ११ काेटी तर अन्य नगर परिषद क्षेत्रात ६ काेटींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेअंतर्गत नवीन विहिर, दुरुस्ती, सूक्ष्म सिंचन, साैर ऊर्जेसाठी १० काेटी रुपये वळते करण्यात आले. समाज कल्याणअंतर्गत वसतीगृहांसाठी १ काेटी आणि यापूर्वीच्या दायित्यासाठी (यापूर्वी झालेल्या कामांचे पैसे) सुमारे ८ काेटींची तरतूद करण्यात आली हाेती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.