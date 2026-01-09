AKola News: राज्यातील जि.प. निवडणुकीचा मुहूर्त कधी ठरणार?; दिरंगाईमुळे इच्छुकांमध्ये नाराजी, परंतु निवडणुकीची उत्सुकता!

अकोला : महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा कधी जाहीर होणार याची उत्सुकता इच्छुकांना लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घ्याव्या, असा आदेश दिला असला तरी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार असल्याचं जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेसह त्याअंतर्गत येणाऱ्या सात पंचायत समित्यांची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. परिणामी इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .सर्वोच्य न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे आदेश दिले होते. नगर पंचायती व नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. महापालिकेच्या निवडणुका सुरू आहेत. या सर्व निवडणुकांना एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.ते लक्षात घेता ३१ जानेवारीपूर्वी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार नसल्याचे दिसून येत आहे. फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षा असतात. या काळात निवडणुका घेता येत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एप्रिल, मे महिन्यात होतील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..असे आहे सध्याचे आरक्षणजिल्हा परिषदेच्या गट अर्थात मतदारसंघाच्या आरक्षण साेडतीची प्रक्रिया १३ ऑक्टाेबर राेजी झाली हाेती. यात अनुसूचित जाती- १२ (महिला-६), अनुसूचित जमाती -५ (महिला-३), ओबीसी-१४(महिला-७), सर्वसाधारण २१ (महिला-१०) जागा आरक्षित झाल्या हाेत्या..आरक्षणामुळे अकोला जि.प. लांबणीवरराज्यातील ३२ जिल्हा परिषद आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. परंतु आरक्षणाच्या मर्यादांमुळे सर्वच संस्थांमध्ये निवडणूक होणार नाही. माहितीनुसार १७ जि.प. व ८८ पचंयात समित्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मर्यादा ओलांडत असल्याने त्या या निवडणुकीतून वगळल्या जाऊ शकतात. त्यात अकोला जिल्हा परिषदेचा सुद्धा समावेश आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .पुन्हा सोडत काढणार?जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्यामुळे पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत काढवी लागणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या नजरा आता पुढील प्रक्रियेकडे लागल्या आहेत. आरक्षण कमी करण्यासंदर्भात दोन मतप्रवाह आहेत. पहिल्या मत प्रवाहानुसार सध्या जि.प.च्या ५२ सर्कलमधील अनुसूचित जातासाठीचे १२ व अनुसूचित जमातीसाठीचे ५ सर्कल कायम राहणार आहेत. उर्वरित ३५ सर्कलमधून ९ सर्कल ओबीसींसाठी राखीव हाेऊ शकतात. दुसऱ्या मतप्रवाहानुसार सध्या ओबीसीसाठी राखीव असलेल्या १४ सर्कलमधून ५ सर्कल सर्वसाधारण करून उर्वरित ९ सर्कल ओबीसींसाठी राखीव करण्यात येतील. परंतु याबाबत निवडणूक आयाेगाकडून काेणत्या फाॅर्म्युल्यानुसार आरक्षण साेडतीची प्रक्रिया हाेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे राहणार आहे. त्यानुसार महिलांसाठी जागा राखीव हाेतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.