अकोला

AKola News: राज्यातील जि.प. निवडणुकीचा मुहूर्त कधी ठरणार?; दिरंगाईमुळे इच्छुकांमध्ये नाराजी, परंतु निवडणुकीची उत्सुकता!

Rural politics Ahead of zilla parishad Elections: जि.प. निवडणुका लांबणीवर, इच्छुकांमध्ये नाराज
Aspirants Restless as ZP Election Schedule Remains Undecided

Aspirants Restless as ZP Election Schedule Remains Undecided

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखा कधी जाहीर होणार याची उत्सुकता इच्छुकांना लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घ्याव्या, असा आदेश दिला असला तरी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार असल्याचं जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेसह त्याअंतर्गत येणाऱ्या सात पंचायत समित्यांची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. परिणामी इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.

Loading content, please wait...
Akola
district
Zilla Parishad
Zilla Parishad Election
panchayat raj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com