Ajit Pawar : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ४४ हजार कोटींचे पॅकेज दिले; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दावा

अकोला - शेतकरी अडचणीत आला तर महाराष्ट्र अडचणीत येईल. याची जाणीव आम्हा राज्यकर्त्यांना आहे. त्यामुळे या वर्षी शेतकऱ्यांना ३३ हजार कोटींचे पहिले मदत पॅकेज दिले. दिवाळीनंतर पुन्हा नुकसान झाल्यानंतर ११ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. दोन्ही मिळून ४४ हजार कोटींची मदत दिल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. .राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने बुधवारी (ता. २६) अकोट, तेल्हारा, हिवरखेड, मूर्तिजापूर नगर परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने अकोटला प्रचार सभा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी श्री. पवार बोलत होते..या सभेला आमदार अमोल मिटकरी, आमदार संजय खोडके, जिल्हाध्यक्ष मो. बदरुजम्मा, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार राजकन्या मधुकर पवार (तेल्हारा), गाजियाबानो मो. बदरुजम्मा (अकोट), आंचल सुरेश ओंकारे (हिवरखेड), कृष्णराव गावंडे (मूर्तिजापूर) आदी मान्यवर उपस्थित होते..अकोटमधील व्यापाऱ्यांनी जिनिंग उद्योगासाठी साहाय्य व वीज दर कमी करण्याची मागणी केली आहे. कापूस उत्पादकांनीही अडचणी मांडल्या. आचारसंहिता संपल्यानंतर या मुद्द्यांवर मुंबईत निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले..कंत्राटदारांना निवडून देऊ नकाअकोटमध्ये माजी नगरसेवक हेच कंत्राटदार होते. या वेळी तुम्ही कंत्राटदारांना मते देऊ नका. तुमच्या विकासासाठी बदल घडवा, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.