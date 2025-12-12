अकोला

Akola Accident: जाफराबाद मार्गावर भीषण अपघात; पिकअप-बस धडकेत दोन महिला मजूर ठार, सहा जखमी

Deulgav Raja Accident: कापूस वेचण्यासाठी मजुरांना घेऊन जाणारा पिकअपला मागून येणाऱ्या बसने जोरदार धडक दिली. या अपघातात पिकअप मधील दोन महिला जागीच ठार झाल्या असून, ६ मजूर जखमी झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
देऊळगाव राजा : कापूस वेचण्यासाठी मजुरांना घेऊन जाणारा पिकअपला मागून येणाऱ्या बसने जोरदार धडक दिली. या अपघातात पिकअप मधील दोन महिला जागीच ठार झाल्या असून, ६ मजूर जखमी झाले.

