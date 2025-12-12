Akola Accident: जाफराबाद मार्गावर भीषण अपघात; पिकअप-बस धडकेत दोन महिला मजूर ठार, सहा जखमी

देऊळगाव राजा : कापूस वेचण्यासाठी मजुरांना घेऊन जाणारा पिकअपला मागून येणाऱ्या बसने जोरदार धडक दिली. या अपघातात पिकअप मधील दोन महिला जागीच ठार झाल्या असून, ६ मजूर जखमी झाले..ही घटना जाफराबाद मार्गावर श्री व्यंकटेश जिनिंगजवळ (ता.११ डिसेंबर रोजी) सकाळी ७ वाजताच्या सुमारास घडली. मृतक व जखमी महिला मजूर या अमरावती व मध्य प्रदेशातील बुरहाणपूर येथील रहिवासी आहे..पोलीस सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार, अमरावती आणि मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर येथील मजूर स्थानिक श्री व्यंकटेश जिनिंगमध्ये मजुरी साठी आलेले होते. यातील काही महिला कापूस वेचण्यासाठी पिकअप क्रमांक एम एच ३८ ई २०८२ मध्ये बसल्या होत्या. चालकाने वाहन पलटून घेण्यासाठी मागे वळविले असता जाफराबाद येथून देऊळगाव राजाकडे येणाऱ्या बस क्रमांक एम एच २० बी एल २२७६ ने पिकअपला मागून धडक दिली..सदर अपघातात रिचाय काल्या कासदेकर (वय ७२) रा.नांदुरी, तालुका धारणी जिल्हा अमरावती व मायाबाई सुरज काजळे (वय ३२) रा.रामाखेराकला ता.खगनर जि बुऱ्हानपूर या दोन्ही महिला मजूर जागीच ठार झाल्या. .तर नर्मदा सोनू इवने (वय ४५), रोशनी मंगल इवने (वय २२), सुलोचना हेरसिंग सहरे (वय ३५), सुहाना प्रतिराम इवने (वय १६), सर्व राहणार नांदुरी जिल्हा अमरावती, खुशबू बबलू पालवी (वय १७) मु पो. ताजमली खगनर जिल्हा बुऱ्हानपूर व दमवता परमेश्वर खांडेभराड (वय ३१) रा. पिंपळगाव चिलमखा असे सहा जण जखमी झाले..Latur Highway Accident: इनोव्हाची दुचाकीला धडक; महिला ठार, मुलगा गंभीर, लातूर गुलबर्गा हायवेवरील नारंगवाडी पाटीजवळील वळणावर अपघात.यातील गंभीर जखमी नर्मदा इवने व रोशनी मंगल इवने या दोघी महिला मजुरांना जालना येथे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. सदर अपघाता संदर्भात बस चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.