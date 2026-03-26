Electricity Bill: वीज मीटर नसलेल्या ग्राहकाना मिळाले बिल; शासकीय कार्यावर प्रश्नचिन्ह, अजब कारभार

देऊळगाव राजा : वितरण कंपनीकडे नवीन मीटर साठी रीतसर अर्जच केला नाही, तर पैसे भरून मीटर बसवून द्या म्हणून वीज वितरण शहर कार्यालयात वारंवार हेलपाटे देखील मारले. मात्र सिटी इंजिनियर यांनी विविध कारण पुढे करत, मीटर बसविण्यास टाळाटाळ केली..अन दुकानात मीटर ही बसविले नाही. मात्र महिना भरल्यानंतर वीज कंपनीला त्या दुकानदाराला बिल पाठविले. असा अजब प्रकार शहरात समोर आला आहे. वितरण कंपनीच्या या अजब कार्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..वीज कनेक्शन आणि मीटर न देता ग्राहकाला महिन्याचे देयक पोचल्याचा अजब प्रकार देऊळगाव राजा शहरात घडला. शहरातील बस स्थानक समोर शेख नासेर शेख रोशन यांचे फ्रुट स्टॉल गत पंचवीस वर्षापासून असून नगरपालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या जागेत ते पोट भाडेकरू म्हणून छोटीशी टिन पत्राची टपरी आहे. रमजान महिन्यात दुसरीकडून लाईट कनेक्शन न घेता आपल्या स्वतःच्या नावाने विद्युत मीटर असावे म्हणून त्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या शहर कार्यालयात रीतसर अर्ज दाखल केला..मीटर चे पैसे भरून पावल्या नंतर त्यांना दोन-चार दिवसात तुमचे मीटर लावून देऊ म्हणून अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले. दरम्यान आतापर्यंत दुकानदारास वीज कनेक्शन घेण्यासाठी स्थळ पंचनामा प्रसंगी नगरपालिकेने कुठल्याही कर्मचारी उपस्थित राहिले नाही. तसेच स्थळ पंचनामा व सहनिशा करण्याकरिता नकार दिला. वितरण कंपनी नवीन कनेक्शन घेणाऱ्या सर्व दुकानदारांना अथवा वीज ग्राहकांना हाच नियम लागू करते का असा प्रश्न निर्माण करून वितरण कंपनीचे अधिकारी नियमबाह्य मागणी करतात असा आरोप संबंधित ग्राहकाने केला..दोन महिने हेलपाटे मारूनही संबंधित वीज ग्राहकाला मीटर बसवून देण्यात आला नाही. महिन्याच्या अखेरिस त्याच्या हातात ८२० त्यांचे बिल पडले. आपल्या दुकानात मीटर तर लावण्यात आले नाही, मात्र हे बिल कशाचे म्हणून संबंधित वीज ग्राहक संभ्रमात पडला असून नवीन वीज कनेक्शन न देता हाती बिल देण्यात आला. वितरण कंपनीचा अजब कारभाराने पुनश्च एकदा वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..ग्राहकांना नियमबाह्य सूचनामहिनाभर वितरण कंपनीच्या शहर कार्यालयात त्यांनी हेलपाटे मारले मात्र त्यांचे मीटर बसविण्यास अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली. तुम्ही दाखल केलेल्या अर्जात नगरपालिकेच्या पावत्या, आणि गाळे भाडेकरू म्हणून असलेली असे नक्कल ही त्याच दुकानाची आहे त्यासाठी नगरपालिकेनें वितरण अधिकाऱ्याच्या नावाने पत्र द्यावे किंवा कर विभागातील कार्यालयीन प्रमुखास स्थळ पंचनामा प्रसंगी उपस्थित ठेवा असा नियमबाह्य सूचना त्यांनी वीज ग्राहकांना दिल्या.