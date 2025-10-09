अकोला

Akola Crime : प्रेमसंबंधात अडथळा ठरणाऱ्या तरुणाचा खून; शुभमचे हातपाय दोरीने बांधले अन्..; पोलिसांनी कसा केला गुन्ह्याचा उलगडा?

Akola Crime News : धामणगावमध्ये प्रेमसंबंधातील वादातून गणेश शुभम वारंगणे याचा खून झाला. पोलिसांनी काही तासांत प्रकरण उलगडले आणि सर्व आरोपींना ताब्यात घेतले, असे पोलिसांनी सांगितले.
धामणगाव रेल्वे : दत्तापूर पोलिस ठाण्याच्या (Dattapur Police Station) कार्यक्षेत्रात घडलेल्या तरुणाच्या खुनाचा पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत उलगडा करून सर्व आरोपींना अटक केली आहे. मृतक गणेश ऊर्फ शुभम गजानन वारंगणे (वय २६, रा. नारगावंडी) याचा खून प्रेमसंबंधातील वादातून करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

