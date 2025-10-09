Akola Crime : प्रेमसंबंधात अडथळा ठरणाऱ्या तरुणाचा खून; शुभमचे हातपाय दोरीने बांधले अन्..; पोलिसांनी कसा केला गुन्ह्याचा उलगडा?

धामणगाव रेल्वे : दत्तापूर पोलिस ठाण्याच्या (Dattapur Police Station) कार्यक्षेत्रात घडलेल्या तरुणाच्या खुनाचा पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत उलगडा करून सर्व आरोपींना अटक केली आहे. मृतक गणेश ऊर्फ शुभम गजानन वारंगणे (वय २६, रा. नारगावंडी) याचा खून प्रेमसंबंधातील वादातून करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिनांक ०८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी डॉ. आकाश येंडे यांनी दत्तापूर पोलिस ठाण्यात माहिती दिली की, गणेश ऊर्फ शुभम वारंगणे यास मृतावस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यानंतर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू म्हणून कलम १९४ बीएनएस अंतर्गत प्रकरण नोंदवून चौकशी सुरू केली..चौकशीतून उघड झाले की, मृतकाची आई दुर्गा गजानन वारंगणे हिचे आणि मनोज कीर्तने (रा. जुना दत्तापुर) यांच्यात प्रेमसंबंध होते.मृतक शुभम हा या नात्याला विरोध करत असल्याने, दोघांनी त्याचा काटा काढण्याचे ठरवले. या कटात अमोल सुरेश अर्जुने (रा. जुना दत्तापुर) आणि अशोक ऊर्फ चिवडा व्यंकटराव चवरे (रा. नारगावंडी) या दोघांचा सहभाग होता.दिनांक ०७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी सुमारे १० वाजता आरोपी मनोज किर्तनेने शुभमला मोटारसायकलवर बसवून नेले आणि आसेगाव शेतशिवारातील शितल गुप्ता यांच्या शेतातील पडीत ठिकाणी घेऊन गेला. तेथे चौघांनी मिळून शुभमचे हातपाय दोरीने बांधून त्यास निर्दयपणे मारहाण केली..29 वर्षीय विवाहितेवर सव्वादोन वर्षांपासून लैंगिक अत्याचार, शारीरिक संबंधास विरोध केला, पण..; असं काय घडलं बुलडाण्यात?.आरोपींनी दिली गुन्ह्याची कबुलीमृतकाच्या मामाने दिलेल्या फिर्यादीवरून दत्तापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २२७/२५ कलम १०३(१), २३९, ३(५) बीएनएस अंतर्गत दाखल करण्यात आला. सखोल तपासात पोलिसांनी सर्व चारही आरोपींना ताब्यात घेतले. चौकशीत आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांची कार्यवाही अन् वरिष्ठांचे मार्गदर्शनही कार्यवाही पोलिस निरीक्षक गिरीश ताथोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या प्रकरणात पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पोलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी अशोक थोरात यांचे मार्गदर्शन लाभले. तपास पथकात सहायक पोलिस निरीक्षक गजानन गजभारे, पुंडलिक चव्हाण, अतूल पाटील, हरिहर वैद्य, दीपक पंधरे, सागर कदम, नवनाथ खेडकर, पवन हजारे, किरण पवार, निलिमा खडसे, मयूर ढवक, पियूष चौबे यांनी कर्तव्य बजावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.