Balapur Crime : तुरीच्या शेतात धक्कादायक घटना: जळालेल्या अवस्थेत युवतीचा मृतदेह सापडताच परिसरात खळबळ!

Crime Investigation : धनेगाव शेतशिवारात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत अनोळखी युवतीचा नग्न मृतदेह आढळून आला असून परिसरात खळबळ उडाली आहे. ओळख पटवण्यासाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बाळापूर : धनेगाव शेतशिवारात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत अनोळखी युवतीचा नग्न मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच बाळापूर पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस पथक, ठसेततज्ज्ञ घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. तुरीच्या शेतात गुरुवारी दुपारच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली आहे. बाळापूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील धनेगाव शेतशिवारात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत एका युवतीचा नग्न मृतदेह आढळून आला. त्यामुळे नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

