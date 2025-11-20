Balapur Crime : तुरीच्या शेतात धक्कादायक घटना: जळालेल्या अवस्थेत युवतीचा मृतदेह सापडताच परिसरात खळबळ!

बाळापूर : धनेगाव शेतशिवारात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत अनोळखी युवतीचा नग्न मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच बाळापूर पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस पथक, ठसेततज्ज्ञ घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. तुरीच्या शेतात गुरुवारी दुपारच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली आहे. बाळापूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील धनेगाव शेतशिवारात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत एका युवतीचा नग्न मृतदेह आढळून आला. त्यामुळे नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. .धनेगाव येथील शेतकरी प्रमोद लांडे यांच्या शेतात तुर पिकावर फवारणीचे काम सुरू असताना शेतमजूराने हा मृतदेह बघीतला. घटनेची माहिती बाळापूर पोलिसांना देण्यात आली. माहिती मिळताच बाळापूर पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार प्रकाश झोडगे व त्यांच्या पोलिस ताफ्याने घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह जास्त जळाला आहे. संपुर्ण चेहरा जळाला असल्याने त्याची ओळख पटवणे कठीण आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार अनैतिक संबंधातून ही घटना घडली असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Pune Success Story : गायत्री पोरेची झेप राज्यस्तरापर्यंत; ‘आरोग्य सुरक्षा यंत्र’ प्रकल्पाला इन्स्पायर्ड पुरस्कारात मानाचा तुरा!.दरम्यान, ही हत्या आहे की आत्महत्या याचा तपास बाळापूर पोलीस करत आहेत. ठसे तज्ज्ञ व श्वानपथकाला घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले आहे. घटनास्थळी तपास सुरू आहे. ही घटना कौटुंबिक वादातून घडली की अन्य कोणते कारण आहे? याचाही तपाक केला जात आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. तर घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीम दाखल झाली आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी बी चंद्रकांत रेड्डी यांनी घटनास्थळी भेट दिली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहा. पोलिस निरीक्षक विजय चव्हाण पोलिस उपनिरीक्षक गोपाल जाधव व त्यांची घटनास्थळी दाखल झाली. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे..ओळख पटविण्याचा प्रयत्नधनेगाव शेतशिवारात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत आढळून आलेल्या मृतदेहाची ओळख पटविण्याचे तपास कार्य सुरू आहे. मात्र अद्यापही ओळख पटलेली नाही. मृतदेहाची ओळख पटली, तर या गुन्ह्याचा उलगडा हाेण्याला वेळ लागणार नाही. याबाबत पाेलिसांकडून अधिक चाैकशी करण्यात येत असल्याचे ठाणेदार प्रकाश झोडगे यांनी सांगितले. पोलिसांकडून अज्ञात मृतदेह व मारेकऱ्याचा शोध सुरू आहे. खून करून मृतदेह जाळण्यात आल्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.