अकोला

Akola Politics: बालेकिल्ल्यात थेट एन्ट्री! 'नांदेड महापालिकेची धुरा अमोल मिटकरींकडे'; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राजकीय निर्णय..

Maharashtra municipal politics Amol Mitkari: नांदेड महापालिकेची धुरा मिटकरींकडे; राष्ट्रवादीचा राजकीय डाव
Amol Mitkari

Amol Mitkari

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-योगेश फरपट

अकोला: माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या नांदेडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठा राजकीय निर्णय घेतला आहे. नांदेड महापालिकेची जबाबदारी थेट आमदार अमोल मिटकरी यांच्या खांद्यावर देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Amol Mitkari
Nanded
NCP
Municipal administrators
Maharashtra Politics
Akola Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com