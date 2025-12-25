Akola Politics: बालेकिल्ल्यात थेट एन्ट्री! 'नांदेड महापालिकेची धुरा अमोल मिटकरींकडे'; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राजकीय निर्णय..

-योगेश फरपटअकोला: माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या नांदेडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठा राजकीय निर्णय घेतला आहे. नांदेड महापालिकेची जबाबदारी थेट आमदार अमोल मिटकरी यांच्या खांद्यावर देण्यात आली आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री व पक्षनेते अजित पवार यांनी ही जबाबदारी आमदार अमोल मिटकरी यांच्याकडे सोपवली. स्टार प्रचारक म्हणून ओळख असलेले आमदार मिटकरी प्रत्यक्ष मैदानात उतरल्याने हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून, स्पष्ट राजकीय संदेश देणारा मानला जात आहे..संघटन उभारणी, आक्रमक भूमिका आणि थेट संवादासाठी ओळखले जाणारे आमदार अमोल मिटकरी यांच्याकडे नांदेडची सूत्रे देत पक्षाने “परिणाम देणाऱ्यांच्या हातीच जबाबदारी” हा संदेश दिला आहे. नांदेड जिल्ह्याची धुरा आमदार प्रतापपाटील चिखलकर यांच्यासमवेत सांभाळली जाणार आहे..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित... दरम्यान, अकोला जिल्ह्यात आमदार अमोल मिटकरी यांनी सातत्याने संघटन मजबूत करण्याचे प्रयत्न करूनही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित काम न झाल्याने पक्ष बॅकफूटवर गेला होता. याच पार्श्वभूमीवर नांदेडसारख्या प्रतिष्ठेच्या महापालिकेत त्यांच्यावर जबाबदारी देणे, हा पक्षांतर्गत आणि विरोधकांसाठीही स्पष्ट इशारा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.