Akola News : जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोडले शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर; महाबीज प्रशासनाकडून माहिती देण्यास नकार, एमडींनीही केले हात वर

अकोला - महाबीजच्या बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्याच्या जिल्ह्यातील २५५ तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कृषी विभागाने त्यांची चौकशी केली. यातील १३४ तक्रारी तथ्यपूर्ण आढळून आल्या. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने तक्रारी प्राप्त होऊनही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई अथवा पुढील कार्यवाहीबाबत ठोस माहिती मिळत नसल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची माहिती देण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप होत असून, महाबीज प्रशासनानेही माहिती देण्यास नकार दिल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेत आहे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे..यंदाच्या खरीप हंगामात महाबीजच्या काही बियाण्यांच्या उगवणीबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. बियाणे उगवले नसल्याने अथवा अपेक्षित पीक न आल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसल्याचे तक्रारींमध्ये नमूद करण्यात आले. तक्रारींची संख्या वाढल्यानंतर कृषी विभागाने तालुकास्तरीय समित्यांमार्फत शेतांवर पाहणी करून वस्तुस्थिती तपासण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानुसार जिल्ह्यात एकूण २५५ तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या दालनात प्रत्यक्ष आमदारांच्या उपस्थितीत बैठकही झाली. मात्र आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडूनच हे प्रकरण सारवासारव केली जात असल्याची वस्तूस्थिती आहे..१३४ तक्रारी तथ्यपूर्णप्राप्त तक्रारींच्या चौकशीनंतर १३४ तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आल्याचे कृषी विभागाच्या तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. संबंधित समित्यांनी शेतांवर जाऊन पाहणी केली. पीकस्थिती, बियाण्यांची उगवण, पेरणीची माहिती तसेच इतर बाबींची पडताळणी करण्यात आली. त्यामुळे १३४ तक्रारींमध्ये शेतकऱ्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले गेले. दुसरीकडे १२१ तक्रारींची पडताळणी करता आली नाही.काही शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी केल्यामुळे मूळ बियाण्याचा परिणाम नेमका काय झाला, हे निश्चित करणे शक्य झाले नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, १३४ तक्रारी तथ्यपूर्ण आढळल्यानंतरही पुढील कार्यवाहीबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. चौकशी समित्यांनी अहवाल दिल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना काय मदत मिळणार, महाबीजकडून नुकसानभरपाई दिली जाणार का, दोषी बियाण्यांबाबत कोणती कारवाई होणार, याची माहिती शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे..प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळया संपूर्ण प्रकरणाबाबत जिल्हा प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची संख्या, चौकशीचा निष्कर्ष आणि पुढील कार्यवाही याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या विषयावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक माहिती मिळत नसल्याने प्रशासन या प्रकरणापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप होत आहे.महाबीजकडूनही या तक्रारींबाबत माहिती देण्यास नकार देण्यात आल्याने प्रकरण अधिकच गूढ झाले आहे. चौकशीत तथ्य आढळलेल्या तक्रारींचे पुढे काय झाले, याची माहिती देण्याची जबाबदारी महाबीजचीही आहे. मात्र, महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडूनही या प्रकरणाबाबत ठोस माहिती किंवा निर्णयाची दिशा स्पष्ट करण्यात आलेली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता दाद मागायची तरी कोणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..आमदारांनी उपस्थित केला शेतकऱ्यांचा प्रश्नदरम्यान, आमदार हरीश पिंपळे आणि आमदार रणधीर सावरकर यांनीही महाबीजच्या बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि त्यांच्या तक्रारींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि संबंधित यंत्रणेने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही प्रशासनाकडून स्पष्ट माहिती समोर येत नसल्याने या प्रकरणाकडे आता अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे..नुकसानभरपाईचा निर्णय कधी?बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्याची तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी खरी चिंता आता नुकसानभरपाईची आहे. चौकशीत तथ्य आढळलेल्या १३४ तक्रारींच्या बाबतीत पुढील प्रक्रिया काय आहे, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणत्या निकषांनुसार भरपाई दिली जाणार, त्यासाठी कोणती प्रक्रिया असेल आणि भरपाईची जबाबदारी कोणाची असेल, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. खरीप हंगामात बियाणे, खते आणि पिकांच्या उत्पादनावर शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च होतो. बियाणेच अपेक्षेप्रमाणे निघाले नाही तर संपूर्ण हंगामाचे आर्थिक गणित कोलमडते..त्यामुळे अशा तक्रारींकडे केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून न पाहता शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेशी संबंधित प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे. २५५ तक्रारींपैकी १३४ तक्रारी तथ्यपूर्ण आढळल्यानंतरही प्रशासन आणि महाबीजकडून पुढील कार्यवाहीबाबत स्पष्ट माहिती न मिळणे ही बाब शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घालणारी आहे. त्यामुळे चौकशीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.