Akola News: श्वान नसबंदीच्या कंत्राटावर प्रश्नचिन्ह; लाखो रुपये खर्चूनही नियंत्रण कुठे?, कागदोपत्रीच कारभार

अकोला : अकोला महानगरपालिकेकडून शहरातील मोकाट श्वानांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून नसबंदीचे कंत्राट दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात शहरातील श्वानांची वाढती संख्या आणि नसबंदी प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांमुळे या संपूर्ण कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नंदुरबार येथील नवसमाज निर्माण बहुउद्देशीय संस्थेला श्वान नसबंदीचे काम देण्यात आले असून, या संस्थेच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप आधार फॉर अनिमल्सच्या संस्थापिका काजल राऊत यांनी केला आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.श्वानांना कुठून पकडले, त्यांची नसबंदी झाली की नाही आणि त्यांना पुन्हा कुठे सोडण्यात आले, याची व्यवस्थित नोंद ठेवली जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या निधीतून नेमके कोणते काम केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शहरातील मोकाट श्वानांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी नसबंदी आणि लसीकरण कार्यक्रम राबविणे अपेक्षित आहे. .यासाठी महापालिकेकडून संबंधित संस्थेला कंत्राट देऊन आर्थिक तरतूद केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक श्वानाला पकडल्यानंतर त्याची ओळख, पकडलेले ठिकाण, नसबंदीची स्थिती, लसीकरण आणि पुन्हा सोडण्यात आलेले ठिकाण याची नोंद ठेवणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात अशा प्रकारची व्यवस्थित नोंद किंवा रजिस्टर उपलब्ध नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...श्वानांचे स्थलांतर केल्याचा आरोप श्वानांना त्यांच्या मूळ परिसरातून पकडून अन्य भागात सोडले जात असल्याचा गंभीर मुद्दाही काजल राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. श्वानांना त्यांच्या मूळ अधिवासातून हटवून दुसऱ्या परिसरात सोडल्यास तेथील स्थानिक श्वानांशी संघर्ष होण्याची शक्यता असते. नव्या परिसरातील नागरिकांनाही त्याचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे श्वान पकडणे आणि पुन्हा सोडण्याची प्रक्रिया नियमांनुसारच होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात महापालिकेने कंत्राटदार संस्थेकडून स्पष्टीकरण मागवावे, अशी मागणी होत आहे. ही श्वानांची प्रत्यक्ष नसबंदी न करताच कागदोपत्री शस्त्रक्रिया झाल्याचे दाखविले जात असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.