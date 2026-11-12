अकोला

Akola News: श्वान नसबंदीच्या कंत्राटावर प्रश्नचिन्ह; लाखो रुपये खर्चूनही नियंत्रण कुठे?, कागदोपत्रीच कारभार

Stray Dog Control Raises Questions Over Sterilization Contracts: श्वान नसबंदीच्या नावाखाली लाखोंचा खर्च; प्रत्यक्षात काम किती? प्रशासनाच्या कारभारावर सवाल
Stray Dog Sterilization Programme Faces Questions Over Lakhs Spent and Lack of Effective Control Despite Municipal Contracts

Stray Dog Sterilization Programme Faces Questions Over Lakhs Spent and Lack of Effective Control Despite Municipal Contracts

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला : अकोला महानगरपालिकेकडून शहरातील मोकाट श्वानांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून नसबंदीचे कंत्राट दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात शहरातील श्वानांची वाढती संख्या आणि नसबंदी प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांमुळे या संपूर्ण कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नंदुरबार येथील नवसमाज निर्माण बहुउद्देशीय संस्थेला श्वान नसबंदीचे काम देण्यात आले असून, या संस्थेच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप आधार फॉर अनिमल्सच्या संस्थापिका काजल राऊत यांनी केला आहे.

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