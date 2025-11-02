Akola Accident: दुचाकी अपघातात दोन युवक जागीच ठार

दुसरबीड : मलकापूर पांगरा ते दुसर बीड रोडवर वरील हॉटेल सातबारा जवळ दुचाकीचा अपघात होऊन दोन जण ठार झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ३१) सायंकाळी आठ वाजताच्या दरम्यान घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, साखरखेर्डा येथील शेख आरिफ शेख कादर (वय ३५) व शेख अल्ताफ शेख अक्रम (वय २२) हे दोघे आपली दुचाकी क्रमांक एमएच-२८-बीजे-४०२९ ने साखरखेर्डावरून दुसर बीड येथे रिसेप्शन कार्यक्रमासाठी जात होते..दुसर बीड येथील हॉटेल सातबारा समोर रिंग रोडचा अंदाज न आल्याने भरधाव वेगात रिंग रोडला धडक दिल्याने दोघांचा जागीच मृत्यू झाला..हॉटेल सातबारा समोर समृद्धी महामार्गाच्या इंटरचेंजसाठी रिंग रोड बनवण्यात आलेला असून, तेथे कोणतंच फलक दर्शवणारा नसल्याने व त्यांना रिंग रोडचा अंदाज न आल्याने हा अपघात घडल्याचे बोलल्या जात आहे..Premium|The Roswell Conspiracy: अमेरिकेत १९४७ रोजी उडत्या तबकड्याचे अवशेष खरंच सापडले होते का..?.कोणी अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याचेही चर्चा सुरू होती. सदर दोन्ही व्यक्ती साखरखेर्डा येथील एकाच वार्डातील रहिवासी असून, घटनेची माहिती मिळताच साखरखेर्डा येथील वाड क्रमांक चारमध्ये शोककळा पसरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.