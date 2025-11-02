अकोला

Akola Accident: दुचाकी अपघातात दोन युवक जागीच ठार

Bike Accident: मलकापूर पांगरा-दुसर बीड मार्गावर हॉटेल सातबारा समोर झालेल्या भीषण अपघातात दोन जण ठार झाले. रिंग रोडवरील दिशादर्शक फलक नसल्याने हा अपघात झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
Akola Accident

Akola Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दुसरबीड : मलकापूर पांगरा ते दुसर बीड रोडवर वरील हॉटेल सातबारा जवळ दुचाकीचा अपघात होऊन दोन जण ठार झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ३१) सायंकाळी आठ वाजताच्या दरम्यान घडली.

Loading content, please wait...
police
accident
Bike
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com