Akola Accident: समृद्धी महामार्गाचा रिंग रोड बनला मृत्यूचा सापळा; दुचाकी अपघातात चांगेफळ येथील एक गंभीर

दुसरबीड : जालना ते पुलगाव हा ७५३ सी महामार्ग व समृद्धी महामार्गाला जोडणारा दुसरबीड येथील रिंगरोड सध्या अक्षरशः मृत्यूचा सापळा ठरत असून, या मार्गावरील अपघातांची मालिका सुरूच आहे. रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था झाल्याने दररोज लहान-मोठे अपघात घडत आहेत..काही दिवसांपूर्वी साखरखेर्डा येथील दोन निरपराध नागरिकांचा या रस्त्यावर साखरखेर्डा येथील दोघे जागीच ठार झाले होते. ता. २४ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळच्या वेळी चांगेफळ येथील युवक दुचाकी वरून मलकापूर पांगराकडे जात असताना याच रिंगरोडवर धडकून गंभीर जखमी झाला आहे..त्याची परिस्थिती चिंताजनक असून, त्याला बीबी ग्रामीण रुग्णालयात तातडीने हलविण्यात आले आहे. अक्षय शिवाजी चाळसे (वय ३०, रा. चांगेफळ) हा दुसरबीड वरून मलकापूर पांग्राकडे जात असताना समृद्धी महामार्गाच्या रिंग रोडला धडकून गंभीर अपघात झाला. यानंतर १०८ ने बीबी ग्राउंड रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..दर्गा मशीद परिसर व आंबेडकर चौकाजवळील रस्त्यावरील प्रचंड खड्डे वाहनधारकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. रात्रीच्या वेळी प्रकाश योजनांचा अभाव, दिशादर्शक फलक नसणे, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना शोल्डर व पांढऱ्या पट्ट्यांचा अभाव, तसेच वर्तुळ मोठे व रस्ता अरुंद असल्याने वाहनांचे संतुलन राखणे अत्यंत अवघड बनले आहे..Pimpri Chinchwad News : अवजड वाहने, खड्डे ठरतायत 'काळ'; हिंजवडी–ताथवडे पट्ट्यात महिनाभरात दोघींचा मृत्यू!.परिणामी, दररोज एखादा ना एखादा जीव या रस्त्याच्या बळी पडत आहे. या रिंगरोडचे काम रोडवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने केले असून, या कामात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे..