Akola Accident: समृद्धी महामार्गाचा रिंग रोड बनला मृत्यूचा सापळा; दुचाकी अपघातात चांगेफळ येथील एक गंभीर

Dangerous Condition of Dusarbid Ring Road: दुसरबीड परिसरातील समृद्धी महामार्गाला जोडणारा रिंगरोड अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून सतत अपघातांची मालिका सुरू आहे. खड्डे, प्रकाशयोजनांचा अभाव व दिशादर्शक फलक नसल्याने हा मार्ग अक्षरशः मृत्यूचा सापळा ठरत आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
दुसरबीड : जालना ते पुलगाव हा ७५३ सी महामार्ग व समृद्धी महामार्गाला जोडणारा दुसरबीड येथील रिंगरोड सध्या अक्षरशः मृत्यूचा सापळा ठरत असून, या मार्गावरील अपघातांची मालिका सुरूच आहे. रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था झाल्याने दररोज लहान-मोठे अपघात घडत आहेत.

