अकोला : बेंगळुरू येथे आयोजित २७ व्या ऑल इंडिया लॉन टेनिस चॅम्पियनशिप (एआयपीएलटीसी २०२६) मध्ये अकोला लोहमार्ग विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी (डीवायएसपी) शंकर शेळके यांनी सहभाग नोंदवित महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला. देशभरातील केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल आणि विविध राज्यांच्या पोलिस दलांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेल्या या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रातून निवड झालेल्या सहा अधिकाऱ्यांमध्ये श्री. शेळके यांचा समावेश होता..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.१५ ते २१ नोव्हेंबरदरम्यान बेंगळुरू येथील केएलटीसी असोसिएशनच्या मैदानावर या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा दल (एसएसबी), राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (एनएसजी), गुप्तचर विभाग (आयबी), भारत-तिबेट सीमा पोलिस (आयटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) यांसह देशातील विविध राज्यांच्या पोलिस दलांतील खेळाडूंनी स्पर्धेत सहभाग घेतला. प्रामुख्याने डीवायएसपी दर्जापासून वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या स्पर्धेत देशभरातील एकूण १६७ खेळाडूंनी आपले कौशल्य पणाला लावले..महाराष्ट्रातून या स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या सहा अधिकाऱ्यांमध्ये एडीजी यशस्वी यादव (मुंबई), डीआयजी योगेशकुमार गुप्ता (गडचिरोली), एसपी श्रीकांत परोपकारी (मुंबई, डीजी कार्यालय), एसपी सोमनाथ घाडगे (डीजी कार्यालय, मुंबई), अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक संदीप गावीत (जळगाव) आणि डीवायएसपी शंकर शेळके (लोहमार्ग, अकोला) यांचा समावेश होता. या सर्व अधिकाऱ्यांनी स्पर्धेत सहभाग नोंदवित महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले..विशेष म्हणजे, डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने या प्रतिष्ठेच्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत सहभागी होण्याची ही उल्लेखनीय बाब ठरली आहे. पोलिस दलातील कर्तव्याची जबाबदारी सांभाळतानाच क्रीडा क्षेत्रातही आपली आवड आणि गुणवत्ता जोपासणाऱ्या श्री.शेळके यांच्या सहभागाचे कौतुक होत आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याबद्दल डीवायएसपी शंकर शेळके यांनी आयजीपी प्रवीणकुमार पडवळ (मुंबई, व्हीआयपी सुरक्षा) आणि एडीजी शेरिंग दोरजे (रेल्वे) यांचे विशेष आभार मानले. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि सहकार्यामुळेच आपल्याला या स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.पोलिस दलातील ‘उत्कृष्ट खेळाडू’डीवायएसपी शंकर शेळके यांना यापूर्वीही लॉन टेनिस स्पर्धांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्र लॉन टेनिस असोसिएशनच्या वतीने आयोजित गुन्टूर, अमरावती, नागपूर आणि पुसद येथील खुल्या स्पर्धांमध्ये त्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. पोलिस दलातील जबाबदारी सांभाळत क्रीडा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण सहभागातून त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या या सहभागामुळे पोलिस दलाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.