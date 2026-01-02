शिक्षण विभागाचा अफलातून निर्णय! मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी आता शिक्षक नोडल अधिकारी; नेमके काय आहे प्रकरण..

अकोला : गुरूची महती हीच खरी भारतीय संस्कृती असे म्हटल्या जाते. मात्र या संस्कृतीला आता शिक्षण विभागाकडून तिलांजली दिल्या जात असल्याचे चित्र महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात निर्माण झाले आहे. आता भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी शिक्षकांना जुंपल्या जाणार आहे. या कामी शिक्षकांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमले जाणार असून त्यांच्या नावाची पाटी शाळेच्या दर्शनी भागात लागणार आहे. राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाने हा अफलातून आदेश जारी केल्याने याचा प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करीत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...मुद्दा असा आहे की, अनेक अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना बहाल केल्यानंतर आता शासनाचा ‘नवा फतवा’ आला. थेट देशाच्या राजधानीत म्हणे ‘भटके कुत्रे’ अधिक झाले. त्यांचा बंदोबस्त कसा करावा? यावर विचार मंथन झाले. प्रदीर्घ विचार मंथनानंतर कुठेतरी या कामासाठी योग्य कर्मचारी म्हणून खास शिक्षकांची निवड करण्याचा ‘साक्षात्कार’ थेट ‘दिल्ली सरकारला’ झाला. कुत्रे चावतात आणि मुलांना ‘रेबीज’ होतो.रेबीज लस वेळीच उपलब्ध न झाल्याने अशा मुलांचा देखील मृत्यू ओढवतो. भटके कुत्रे अनेकांना चावतात आणि लोक मृत्यूमुखी पडतात. या ‘व अश्या ‘उपद्रवाचा’ समूळ नाश करण्यासाठी शासनाने आता आपल्या जवळील नेहमी उपलब्ध असणारे खास ‘गुरू-अस्त्र’ उपसले आहे..शिक्षकांच्या कामाचे स्वरूपकुठे , कुठे कुत्रे फिरतात ? ते कुठे जमा होतात ? ते संख्येने ‘अधिक’ कुठे गोळा होतात ? ते ‘का’ गोळा होतात. याचे ‘संशोधनच’ नव्हे तर ‘चक्क’ निरीक्षण ठेवून ‘शासन दफ्तरी’ कळवावे असे त्याचे स्वरूप आहे. याचा विषय देखील मजेशीर असून तो ‘भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन, नियमित देखरेख व तपासणी’ असा आहे. या कामी शाळेतील एक शिक्षक नोडल अधिकारी म्हणून नेमायचा असून त्याचे नाव व संपर्क क्रमांक शाळेच्या दर्शनी भागात लावायचा आहे.नशासनाने व प्रशासनाने उचललेले हे ‘पाऊल’ आता नुकतेच शिक्षकांच्या ‘मागे’ लागले आहे.नकुत्रे चावतात म्हणून ‘रेबीज’ होतो. लोक बहूसंख्येने ‘मृत्यमूखी’ पडतात, मुले असुरक्षति होतात आणि अश्या कुत्र्यांवर लक्ष ठेवणे त्यांच्या ‘मागावर’ जाणे, त्यांची संख्या मोजणे, कोणत्या परिसरात ते अधिक प्रमाणात ‘मिळून येतात’ याची इत्यंभूत माहिती प्रत्यक्ष ‘चौकीदारी’ करून शिक्षकांना करण्याची खास तंबी ‘शिक्षक संचालनालयाने व महाराष्ट्र शासनाने शिक्षकांना दिली आहे..महानगरपालिका ,जिल्हा परिषद व नगर परिषदांकडे यासाठी प्रशिक्षीत कर्मचारी व स्वतंत्र यंत्रणा असतांना शिक्षकांना या कामात जुंपण्याचा र्णय शिक्षकांचा मानसिक छळ करणारा आहे. ‘भटक्या कुत्र्यांच्या मागे शिक्षक‘ ही शिक्षकांची नवी भूमिका विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला काय दिशा देईल? याचे चिंतन शासनाने करावे. हा फतवा रद्द न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करू.- महेश ठाकरे,राज्याध्यक्ष, प्रहार शिक्षक संघटना..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .नेमके प्रकरण काय...झाले असे की, भटक्या कुत्र्यांपासून जनतेची सुरक्षा व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भटके कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी उपाययोजना करण्याचे सुस्पष्ट व सक्त आदेश देण्यात आले. त्या नुसार दिल्ली सरकारचा कित्ता गिरवत आता महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाने या महत्वपूर्ण कामांसाठी सरकारी शिक्षक असो की, खासगी शिक्षक त्यांना भटक्या कुत्र्याच्या मागे ‘पाळत’ ठेवण्यासाठी आदेश दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.