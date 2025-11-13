Akola News : मतदार यादीचा कार्यक्रम पुन्हा बदलला! प्रारूप यादी २० नोव्हेंबरला, अंतिम यादी ५ डिसेंबरला

अकोला - राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीच्या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा बदल केला आहे. यापूर्वी १४ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणारी प्रारूप मतदार यादी आता २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे..तर अंतिम प्रभाग निहाय मतदार यादी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी तर मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी १२ डिसेंबर रोजी जाहीर केली जाणार आहे. आयोगाने नव्या तारखा जाहीर करणारे परिपत्रक महानगरपालिका आयुक्तांना पाठविले आहे..आयोगाने जाहीर केलेल्या नव्या वेळापत्रकानुसार, प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती व सूचना दाखल करण्याची अंतिम तारीख २७ नोव्हेंबर २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे. या कालावधीत नागरिकांना त्यांच्या नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलांमध्ये दुरुस्ती करण्याची संधी मिळणार आहे..यानंतर, प्राप्त हरकतींवर निर्णय घेऊन दुरुस्त यादी तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. दुरुस्त झालेली अंतिम प्रभागनिहाय मतदार यादी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रकाशित केली जाईल. त्यानंतर मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी १२ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्ट केले आहे की, मागील वेळापत्रकातील काही तांत्रिक कारणांमुळे आणि पडताळणीसाठी लागणारा अतिरिक्त कालावधी लक्षात घेऊन हा कार्यक्रम सुधारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या तयारीत पुन्हा काही दिवसांचा विलंब होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.