Teacher Transfer: आमच्या मॅडम परत आणा! 'शिक्षिकेची बदली रद्द करण्यासाठी चिमुकल्यांचा आक्रोश'; शाळेत जाणेच केलं बंद..

अकोला: तालुक्यातील मोरगाव भाकरे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आपल्या आवडत्या शिक्षिका निता बिडवे यांच्या बदलीमुळे शाळेत जाणेच बंद केले. एवढेच नव्हे तर 'आमच्या मॅडम परत आणा, नाहीतर आम्ही अभ्यास करणार नाही अन् शाळेतही जाणार नाही, असा हट्ट पालकांमध्ये धरला. शेवटी पालकांनी विद्यार्थ्यांना घेऊन मंगळवारी (ता.१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेतली. मुलांच्या भविष्यासाठी शिक्षिका बिडवे यांची बदली रद्द करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .शिक्षिका निता बिडवे यांची बदली झाली असली तरी विद्यार्थ्यांना ही बाब काही मान्य नाही, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुलांनी शाळेतही जाणे सोडले आहे. आता बिडवे मॅडम आपल्या शाळेत येणार नाहीत, असे कळताच विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाणेच बंद केले आहे.मॅडम पुन्हा येत नाहीत तोपर्यंत शाळेत जाणार नाही असा हट्ट पालकांकडे धरला. पालकही मुलांच्या हट्टापुढे हतबल झाले आहेत. त्यामुळे काही पालकांनी आपल्या लेकरांचे रडके चेहरे पाहून जिल्हा परिषदेत धाव घेतली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम व शिक्षणाधिकारी रतनसिंग पवार यांची भेट घेत ही बदली रद्द करुन बिडवे यांनाच पुन्हा शाळेत नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी केली..लेखी निवेदन सादरमुलांच्या आग्रहाखातर पालकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम आणि शिक्षणाधिकारी रतनसिंग पवार यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. त्यात स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे की, निता बिडवे यांची बदली रद्द करून त्यांची नियुक्ती पुन्हा मोरगाव भाकरे शाळेत करावी..'सकाळ' कार्यालयात विद्यार्थ्यांची धावमोरगाव भाकरे येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी व पालकांनी आपली मागणी मान्य व्हावी व त्यांचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहचावा यासाठी 'सकाळ'च्या अकोला कार्यालयात धाव घेतली. मुलांनी आपल्या शिक्षिकेला परत आणण्याची हट्ट धरला आहे. पालकांनीही आपली कैफियत यावेळी मांडली. निता बिडवे आमच्या मुलांसाठी योग्य शिक्षिका असल्याचे सांगत बदली रद्द व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे..शाळेची खरी ताकद म्हणजे चांगले शिक्षक असणे. बिडवे मॅडम यांनी मुलांसाठी चांगले उपक्रम राबविले आहेत. त्यांची बदली अशी अचानक कशी होऊ शकते. त्यांची बदली रद्द करुन पुन्हा आमच्या गावातील शाळेत नियुक्ती द्यावी.-अर्चना चोपडे, उपसरपंच, मोरगाव भाकरे.आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.विद्यार्थ्यांचा अभ्यास खंडित होऊ नये याची आम्हाला काळजी आहे. बिडवे मॅडम यांची बदली झाल्यापासून मुलांनी शाळेत जाणे बंद केले आहे. बदली रद्द व्हावी अशी आमची मागणी आहे.-प्रवीण भाकरे, पालक,मोरगाव भाकरे.