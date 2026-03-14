Prakash Ambedkar : एपस्टिन प्रकरणाबाबत संघाला जाब विचारणार; २३ मार्चला नागपुरात आंदोलन

अकोला - वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय नेते ॲड. प्रकाश आंबडेकर यांनी तथाकथित एपस्टिन प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका करत २३ मार्च रोजी नागपूर येथे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकरणात संघाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करत संघाला जाब विचारण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, एपस्टिन प्रकरणातील कागदपत्रांमधून अनेक प्रभावशाली व्यक्तींवर अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांचे गंभीर आरोप समोर आल्याची चर्चा सुरू आहे. अशा गंभीर प्रकरणात देशातील सामाजिक व राजकीय संघटनांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले..यावेळी त्यांनी १९४७ च्या स्वातंत्र्य लढ्याचा संदर्भ देत संघावर टीका केली. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात जशी संघाची स्पष्ट भूमिका दिसून आली नव्हती, त्याचप्रमाणे या प्रकरणातही संघाने कोणतीही ठोस भूमिका मांडलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.तसेच या प्रकरणाच्या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव येत असल्याचा दावा करत, याबाबत संघाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या मागणीसाठी २३ मार्च रोजी नागपूर येथे आंदोलन करण्यात येणार असून वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले..पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावाएपस्टिन प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव चर्चेत येत असल्याचा दावा करत, या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे ॲड. आंबेडकरांनी यांनी म्हटले आहे. चौकशीवर कोणताही प्रभाव पडू नये यासाठी पंतप्रधानांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.