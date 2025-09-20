Expired Sweets Sold: कारंजा तालुक्यात मुदतबाह्य मिठाईची विक्री; ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ, अन्न सुरक्षा व माणके कायदा पायदळी

कारंजा : नवरात्रोत्सवासह इतर सण-उत्सवांचा हंगाम सुरू असल्याने मिठाईचा बाजार चांगलाच गरम आहे. मात्र, या गोडधोड व्यापारामागे एक गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. .काही दुकानदारांकडून मुदतबाह्य मिठाई विक्री होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक ग्राहकांनी केल्या आहेत. कायद्याने गोड पदार्थांवर तयार करण्याचा दिनांक व वापरण्याची अंतिम तारीख स्पष्टपणे छापणे बंधनकारक असताना अनेक दुकानदार हा नियम पायदळी तुडवत आहेत..अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ नुसार पॅकबंद मिठाईवर उत्पादन तारीख व वापरण्याची अंतिम तारीख छापणे आवश्यक आहे. तसेच खुल्या मिठाईसाठीही तयार झाल्यानंतर २४ ते ४८ तासांत विक्री करणे अपेक्षित आहे. परंतु कारंजा तालुक्यात अनेक दुकाने हे नियम पाळत नसल्याचे आढळून आले. जुन्या साठ्याची मिठाई नव्याने सजवून विकली जात असल्याने ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. मिठाईत दुध, मावा, तूप यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर असतो. उष्ण हवामानात हे पदार्थ लवकर आंबतात..मुदतबाह्य गोड पदार्थ खाल्ल्यास पोटदुखी, अन्नविषबाधा, अतिसार, उलट्या, जुलाब यासारखे त्रास होऊ शकतात. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींना याचा गंभीर परिणाम भोगावा लागू शकतो. ग्राहकांच्या तक्रारी असूनही अन्न व औषध प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा आहे..Sakal Impact : अवजड वाहनांचा अपघात, चालक-मालक जाणार आत!.सण-उत्सवाच्या काळात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणे हा गंभीर गुन्हा आहे. प्रशासनाने त्वरित विशेष पथक नेमून कारवाई केली नाही तर मोठा अनर्थ घडू शकतो. ग्राहकांचे आरोग्य आणि विश्वास जपणे ही प्राथमिक जबाबदारी आहे. कारंजा तालुक्यातील सर्व मिठाई विक्रेत्यांनी नियमांचे पालन करणे हे केवळ कायद्याचे पालन नसून सामाजिक कर्तव्य आहे..एफडीएमध्ये तक्रार करासणा-सुदीच्या काळात मिठाईचे नमुने तपासणीसाठी घेणे, अचानक छापे टाकणे, मुदत संपलेला माल जप्त करणे आणि दोषी दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ग्राहकांनी खरेदी करताना मिठाईवरील पॅकिंग तपासणे, उत्पादन व अंतिम तारीख पाहणे, बिल घेणे व अनियमितता आढळल्यास तात्काळ एफडीए कार्यालयात लेखी तक्रार करणे आवश्यक आहे. - सुधीर देशपांडे, जिल्हा मार्गदर्शक अ.भा. ग्रा.पं. वाशीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.