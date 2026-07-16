FDA Crime : ५० लाखांहून अधिक किमतीचा बनावट गुटखा जप्त! एमआयडीसीतील कारखान्यावर एफडीएची कारवाई; तीन जण ताब्यात, मुख्य सूत्रधार फरार

अकोला - एमआयडीसीच्या ग्रोथ सेंटर क्रमांक ४ मध्ये सुरू असलेल्या बनावट गुटखा निर्मितीच्या मोठ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाने गुरुवारी पहाटे धडक कारवाई करत तब्बल ५० लाखांपेक्षा अधिक किमतीचा बनावट गुटखा व कच्चा माल जप्त केला. या कारवाईदरम्यान छत्तीसगडमधील तीन जणांना रंगेहात ताब्यात घेण्यात आले असून या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार गौरव शर्मा हा फरार झाला आहे. या कारवाईमुळे अकोल्यातील गुटखा माफियांचे धाबे दणाणले असून संपूर्ण रॅकेट उघडकीस आले आहे..अन्न व औषध प्रशासनाला काही दिवसांपूर्वी एमआयडीसीच्या ग्रोथ सेंटर ४ परिसरात मोठ्या प्रमाणात बनावट गुटखा तयार होत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यानंतर विभागाने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने या कारखान्यावर तीन ते चार दिवस पाळत ठेवली. माहिती बाहेर फुटू नये म्हणून संपूर्ण कारवाईचे नियोजन गुप्त ठेवण्यात आले.स्थानिक पातळीवर कोणालाही याची माहिती न देता शेजारील जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक अकोल्यात बोलाविण्यात आले. गुरुवारी सकाळी सहा वाजल्यापासून अधिकाऱ्यांनी ग्रोथ सेंटर परिसरात सापळा रचला. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास संबंधित गोडाऊनवर अचानक छापा टाकण्यात आला. छाप्यादरम्यान विविध नामांकित कंपन्यांच्या नावाने बनावट गुटखा तयार करून त्याचे पॅकिंग सुरू असल्याचे उघड झाले..गोडाऊनमध्ये मोठ्या ड्रममध्ये तयार गुटखा तसेच विविध प्रकारचा कच्चा माल, पॅकिंग साहित्य आणि ब्रँडेड कंपन्यांच्या नावाचे पाउच मोठ्या प्रमाणात आढळून आले. कारवाईत विमल, वाह, पान बहार आणि रिच टेन या प्रसिद्ध ब्रँडच्या नावाखाली बनावट गुटखा तयार करून बाजारात विक्रीसाठी पाठविण्याचा प्रकार समोर आला. ग्राहकांना मूळ उत्पादन असल्याचा भास निर्माण करून त्यांची फसवणूक केली जात असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे.जप्त करण्यात आलेल्या गुटखा, कच्चा माल, पॅकिंग साहित्य व यंत्रसामग्रीची एकूण किंमत ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. या कारवाईत छत्तीसगडमधील तीन कामगारांना रंगेहात ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याकडे चौकशी सुरू असून या रॅकेटशी संबंधित इतर व्यक्तींची माहिती मिळविण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, या संपूर्ण कारखान्याचा मुख्य सूत्रधार मानला जाणारा गौरव शर्मा हा कारवाईपूर्वीच फरार झाला असून त्याचा शोध सुरू आहे..गोडाऊनचा मालक तसेच या रॅकेटशी संबंधित इतर संशयितांचाही शोध घेण्यात येत आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप, बनावट उत्पादनाचा मोठा साठा आणि त्यामागील संघटित स्वरूप लक्षात घेता संबंधित आरोपींवर कठोर कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, मुख्य सूत्रधार, गोडाऊन मालक आणि त्यांच्या टोळीविरुद्ध मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याबाबतही प्रशासन गंभीरपणे विचार करत आहे.यासंदर्भात पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही संपूर्ण कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त देवानंद वीर यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. त्यांना अन्न सुरक्षा अधिकारी रविंद्र सोळंके, किशोर बोरकाटे तसेच इतर जिल्ह्यांतून आलेले अधिकारी गजानन गोरे, घनश्याम दंडे, अनुराग चव्हाण, विश्वास राठोड, कृणाल बर्डे, लोखंडे आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले..अन्न व औषध प्रशासनाचे प्रमुख तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. बनावट अन्नपदार्थ व आरोग्यास घातक उत्पादनांविरोधात प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली असून अशा कारवाया यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. एमआयडीसी परिसरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बनावट गुटखा निर्मिती सुरू असल्याचे उघड झाल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील बेकायदा उद्योगांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..एफडीए अॅक्शन मोडवरराज्यात बनावट व भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आता पूर्णपणे अॅक्शन मोडवर आले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार जिल्हानिहाय विशेष पथके तयार करून संशयित ठिकाणांवर गुप्त पाळत, अचानक छापे आणि कठोर कायदेशीर कारवाईची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. अकोल्यातील बनावट गुटखा कारखान्यावर झालेली कारवाई ही त्याच मोहिमेचा भाग मानली जात आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या उत्पादक, साठेबाज आणि वितरकांविरोधात कोणतीही दया दाखविणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.