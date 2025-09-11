Akola Crime: सासरच्या मंडळींनी केली जावयाची हत्या;अंबाशी येथे घरगुती कारणावरून वाद, गावात तणाव

अकोला : पातूर तालुक्यातील ग्राम अंबाशी येथे घरगुती वादातून खुनाची घटना बुधवारी (ता.१०) दुपारी घडली. सासरच्या मंडळींनी जावयाचा काठ्या, चाकू व कुऱ्हाडीच्या साहाय्याने खून केला. नागेश पायरुजी गोपनारायण (४०) असे मृतकाचे नाव असून तो असोला फाटा येथे राहायचा, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..मिळालेल्या माहितीनुसार, नागेश याचा विवाह अकोला तालुक्यातील कानशिवणी येथील छाया हिवराळे यांच्याशी झाला आहे. घरगुती वादाची सुरुवात साध्या संभाषणातून झाली असली तरी त्यानंतर ती वादविवादातून हाणामारीत रूपांतरित झाली. आरोपींनी संतापातून हे कृत्य केल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. घटना समजताच पातूर पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार हनुमंत डोपेवाड तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले. पोलिस निरीक्षक रवींद्र लांडे, पोहेकॉ. तारासिंग राठोड, वसंत राठोड, वसीमोद्दीन शेख, शंकर बोरकर, अनिता शेख, अनिल ठाकरे व अक्रम पठाण यांनी पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे..नागेश याचा मृतदेह पंचनामा करून शवविच्छेदनासाठी सर्वोपचार रुग्णालय अकोला येथे पाठवण्यात आला आहे. घटनास्थळी साक्षीदारांची माहिती घेतली जात असून आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक करण्याच्या कारवाईला वेग दिला जात आहे. भर दिवसा गावात घडलेल्या या घटनेने गावात दुपारपासून तणावाचे वातावरण आहे. घटनेनंतर घटनास्थळी मोठ्या संख्येने जमाव झाला होता. पातूर पोलिसांनी गावात सुरक्षा वाढवली असून गुन्ह्याचा बारकाईने तपास सुरू केला आहे..सध्या पोलीस तपासाद्वारे आरोपींच्या मोबाईल, चौकशी, साक्षीदारांचे निवेदन व सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई करत आहेत. आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली असून पुढील तपासाची धडक वेगाने सुरू आहे. नागेशच्या मृत्यूची वार्ता कळताच कुटुंबीयांनी गावाकडे धाव घेतली होती. यामुळे गावात काही काळासाठी तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी वेळीच प्रकरण हाताळल्याने गावात सध्या शांतता आहे..Pimpri Chinchwad: स्वच्छतागृहांची योजना स्मार्ट केव्हा? स्वच्छतेच्या क्रमवारीत अव्वल पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रश्न.वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची धावघटनेची माहिती मिळताच जिल्हा पोलिस दलातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी गावाकडे धाव घेतली. पातूर व चान्नी पोलिसांना तपासाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी तातडीने आरोपींना अटक करण्याचे आदेश दिले असून पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.