Akola Crime: सासरच्या मंडळींनी केली जावयाची हत्या;अंबाशी येथे घरगुती कारणावरून वाद, गावात तणाव

Akola News: घरगुती वादामुळे अंबाशी येथील एका जावयाचा काठ्या, चाकू आणि कुऱ्हाडीने खून झाला. पातूर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. घटनेमुळे गावात तणाव निर्माण झाला असून पोलिसांनी सुरक्षा वाढवली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : पातूर तालुक्यातील ग्राम अंबाशी येथे घरगुती वादातून खुनाची घटना बुधवारी (ता.१०) दुपारी घडली. सासरच्या मंडळींनी जावयाचा काठ्या, चाकू व कुऱ्हाडीच्या साहाय्याने खून केला. नागेश पायरुजी गोपनारायण (४०) असे मृतकाचे नाव असून तो असोला फाटा येथे राहायचा, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

