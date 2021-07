मुख्यमंत्री साहेब! आम्ही जगायचं कसं? १२ एकर शेती पेरणीविनाच

वाशिम : पेरणी आटोपून एका महिन्याचा कालावधी उलटला आहे. कुठं बियाण्यांना अंकुर फुटले, तर कुठं पीक तरारू लागले आहे. मात्र, वाशिम तालुक्यातील पार्डीटकमोर (parditakmor washim) येथील भागवत चौधरी व रूख्मीनीबाई चौधरी या शेतकऱ्याच्या शेतात अजून पेरणी झालीच नाही. शंभर वर्षांपासूनचा वहिवाटीचा रस्ता तार व लोखंडी जाळी लावून बंद केल्याने 12 एकर जमीन पडीक आहे. त्यामुळे आठ जणांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली. शासनाकडे केलेल्या अर्ज-विनंत्या तारीख पे तारीख या चक्रात अडकल्याने या शेतकऱ्याने मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी (cm uddhav thackeray residence) आत्मदहन करण्याची प्रतिक्रिया या शेतकरी कुटुंबाने दिली आहे. (farmer facing problem for sowing his own farm due to government decision in washim)

वाशिम तालुक्यातील पार्डीटकमोर येथील शेतकरी भागवत चौधरी यांचे आठ जणांचे कुटुंब आहे. त्यांचा शेतीवरच उदरनिर्वाह चालतो. काबाडकष्ट करून पोट भरणाऱ्या या शेतकऱ्यासाठी हा पावसाळा मात्र जगण्याचा प्रश्न घेवून आला आहे. पेरणीच्यावेळी भागवत चौधरी यांच्या शेतातून जाणारा शंभर वर्षापासून वहिवाटीचा रस्ता शेजाऱ्याने तार-जाळीचे कुंपण घालून अडविला. या शेतकऱ्याने तहसिदालराकडे दाद मागितली. त्यानंतर पाहणी करून तात्पुरता रस्ता मोकळा करण्याचा आदेश तहसिलदारांनी बजावला. मात्र, तलाठ्याने अंमलात आणला नाही. त्यानंतर विरुद्ध पक्षाने उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पेरणीची वेळ आणि पडीक शेत न बघता तहसीलदाराचे आदेश स्थगित केले. तेव्हापासून या शेतकऱ्याची शेती पडीक आहे. शेजारचे शिवार पिकाने फुलले असताना आपल्या शेतात मात्र काळी माती दिसत असल्याने शेतकरी हताश झाला आहे. त्यांच्यासमोर जगण्याचा प्रश्न उभा राहिला. आता पोट भरण्यासाठी मुंबई गाठून पोट भरले नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानासमोर कुटुंबासह आत्मदहन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नसल्याची प्रतिक्रिया पिडीत शेतकऱ्याने व्यक्त केली आहे.