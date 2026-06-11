Urea shortage: युरियासाठी पुन्हा रांगा, रात्री १२ पासून शेतकरी कृषी केंद्राबाहेर; प्रशासनाकडून आवाहानानंतरही परिस्थिती का ओढवली

अकोट: 'युरियाचा मुबलक साठा असून, अफवांना बळी पडू नका' असा दावा प्रशासन करीत असला तरी, अकोटमध्ये कृषी सेवा केंद्र बाहेर विपरित परिस्थिती पहायला मिळत आहे. पीक वाढीसाठी आवश्यक असलेला युरिया मिळविण्यासाठी शेतकरी सलग बारा-बारा तास रांगेत उभे राहत असूनही युरियाची गोणी मिळत नसल्याने प्रशासनाचे दावे फोल ठरताना दिसत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...युरिया मिळवीण्यासाठी शेतकऱ्यांची कृषी केंद्रा समोरील गदीं पाहता, येत्या काळात खताचा पुरवठा सुरळीत केला नाही तर आणखी परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता आहे. खरिपातील मशागतीची कामे पूर्ण झाली असून, बी-बियाणे आणि खताची तजबीज करण्यासाठी शेतकरी गर्दी करत आहेत. बियाण्यांचा पुरेसा साठा कृषी केंद्रावर असला तरी, आता युरियासाठी लोकांना रांगेत राहण्याची वेळ आली आहे..रात्री १२ वाजल्यापासून तालुक्यातील विविध भागातून शेतकरी शहरात दाखल होत असून, युरिया मिळवीण्यासाठी संपूर्ण रात्र जागून काढत आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये महिला शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या आठवड्यात अकोटमध्ये युरियासाठी शेतकऱ्यांनी गर्दी केल्याच्या बातम्या दैनिकात प्रकाशित झाल्या. यानंतर युरियाची वाढलेली मागणी आणि अपुरा पुरवठा यामुळे गोंधळ उडाला आणि शहरात भल्या पहाटे पोलिस बंदोबस्तात शेतकऱ्यांना युरिया वाटपाची वेळ आली होती. गेल्या सात दिवसांपासून अकोटसह देवरी, चोहट्टा आदी ठिकाणी हीच परिस्थिती कायम असून, शेतकरी कृषी सेवा केंद्रांसमोर रात्र जागून काढत आहेत. अशातच प्रशासनाकडून जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात युरिचा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात असला तरी, युरिया आणि डीएपीचा तुटवडा भासत असल्याने अकोटमध्ये गंभीर परिस्थिती पहायला मिळत आहे. अकोट तालुक्यात खरिपात सोयाबीनपेक्षा कपाशीचे क्षेत्र अधिक राहते. यंदा या क्षेत्रात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..प्रशासनाच्या आवाहनानंतरही शेतकऱ्यांची घाईराज्यात कोकण किनार पट्टीवर मॉन्सून दाखल झाला आहे. तालुक्यात प्रत्यक्षात पावसाला सुरुवात झाली नसली तरी, गरजे आधीच शेतकरी युरियाची साठवन करण्यासाठी रांगेत लागला आहे. या सर्व घटकाचा परिणाम वितरण साखळीवर झाला असून, प्रशासनाच्या आवाहनानंतरही शहरात शेतकरी युरियाकरिता गर्दी करताना दिसत आहे..परिस्थिती का ओढवली ?तालुक्यातील शेतरस्त्यांची अत्यंत दैयनिय अवस्था आहे. पावसाला सुरुवात झाली तर, शेतात खत घेऊन जाताना शेतकऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागते. अशावेळी शेतकरी आधीच शेतात युरियाची साठवून करून ठेवत आहेत, तर काही ठिकाणी युरियाचा अपुरा साठा असल्याच्या अफवामुळे ही परिस्थिती ओढावल्याचे कृषी सेवा केंद्राचे संचालक सांगतात..जिल्ह्याकरिता युरियाचे नियोजनप्रशासनाच्या माहितीनुसार या हंगामासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या आवंटनापैकी आतापर्यंत सुमारे दहा हजार ३६ टन युरियाचा पुरवठा करण्यात आला असून, जिल्ह्यात अद्याप ५०८७ टन युरियाचा साठा शिल्लक असल्याचा दावा केला जात आहे. कृषी आयुक्तालयाने चालू हंगामासाठी अकोला जिल्ह्यास ३० हजार ७०० टन युरियाचे आवंटन मंजूर केले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यात सुमारे १४ हजार १२२ टन युरियाचा पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी १० जूनपर्यंत १० हजार ३६ टन युरियाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. रब्बीतील ३३१५ टन युरिया शिल्लक होता. आजअखेर ८२६४ टन युरियाची विक्री झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.आज अकोट तालुक्यासाठी युरियाचा ग्रामीण भागात ३१९ मेट्रिक टन व शहरीभागाकरिता २०२ मेट्रिक टन असा एकूण ५२१ मेट्रिक टन साठा प्राप्त झाला होता. त्याप्रमाणे प्रत्येक कृषी केंद्रावर प्राप्त होणाऱ्या साठानिहाय प्रत्येक शेतकरी पाच बॅग प्रमाणे युरिया वाटप करण्यात आले. आणखी आरसीएफ कंपनीचा ८१८ मेट्रिक टन युरिया साठा उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांनी कुठल्याही अफवांना बळी न पडता प्रशासनाला सहकार्य करावे. - भरत चव्हाण, कृषी अधिकारी, पंचायत समिती अकोट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.