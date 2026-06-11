अकोला

Urea shortage: युरियासाठी पुन्हा रांगा, रात्री १२ पासून शेतकरी कृषी केंद्राबाहेर; प्रशासनाकडून आवाहानानंतरही परिस्थिती का ओढवली

Farmers waiting overnight for urea fertilizer in Maharashtra: प्रशासन ‘मुबलक साठा’चा दावा करत असतानाही अकोटात युरियासाठी मध्यरात्रीपासून शेतकऱ्यांच्या रांगा; अफवा, अपुरा पुरवठा व पावसापूर्वी खत साठवणीच्या स्पर्धेमुळे तुटवडा तीव्र
Urea Shortage Concerns Resurface as Farmers Spend Night Outside Fertilizer Shops

Urea Shortage Concerns Resurface as Farmers Spend Night Outside Fertilizer Shops

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोट: 'युरियाचा मुबलक साठा असून, अफवांना बळी पडू नका' असा दावा प्रशासन करीत असला तरी, अकोटमध्ये कृषी सेवा केंद्र बाहेर विपरित परिस्थिती पहायला मिळत आहे. पीक वाढीसाठी आवश्यक असलेला युरिया मिळविण्यासाठी शेतकरी सलग बारा-बारा तास रांगेत उभे राहत असूनही युरियाची गोणी मिळत नसल्याने प्रशासनाचे दावे फोल ठरताना दिसत आहे.

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