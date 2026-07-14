Akola News : सचिदानंद सिंह यांच्या वक्तव्यामागील 'बोलता धनी' शोधावा; आमदार अमोल मिटकरी यांची टीका

अकोला - राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे आमदार अमोल मिटकरी यांनी सचिदानंद सिंह यांच्या अलीकडील वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत, त्यांच्या वक्तव्यामागील 'बोलता धनी' कोण आहे, याचा शोध घेतला गेला पाहिजे, अशी मागणी केली. तसेच एका महिला नेतृत्वाला लक्ष्य करून नियोजनबद्ध पद्धतीने बदनामीचे कटकारस्थान रचले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला..पत्रकारांशी बोलताना मिटकरी म्हणाले की, सचिदानंद सिंह हे स्वतःच्या भूमिकेतून बोलत नसून कोणाच्या तरी इशाऱ्यावरून वक्तव्य करत असल्याची शंका निर्माण होते. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यामागे नेमका कोण आहे, हे जनतेसमोर आले पाहिजे. 'सिंह हे केवळ बोलत नाहीत, तर त्यांना बोलविले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यामागील सूत्रधार कोण आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे,' असे ते म्हणाले..यावेळी मिटकरी यांनी सिंह यांच्यावर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका करत त्यांचा उल्लेख "श्वान" असा केला. विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही व्यक्तींना पुढे करून विशिष्ट नेतृत्वाविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाचा उल्लेख करत मिटकरी म्हणाले की, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला अद्याप सहा महिनेही पूर्ण झालेले नाहीत..अशा परिस्थितीत पक्षाची प्रतिमा डागाळण्यासाठी आणि नेतृत्वाला लक्ष्य करण्यासाठी नियोजनबद्ध कट रचला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमागे राजकीय हेतू असून त्याचा पर्दाफाश होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. एका महिला नेतृत्वावर सातत्याने आक्षेप घेऊन तिची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला..लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय मतभेद असू शकतात, मात्र महिलांविषयी आक्षेपार्ह भाषा वापरणे किंवा त्यांना लक्ष्य करून बदनामीचे अभियान राबविणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देणाऱ्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. राजकारणात वैचारिक संघर्ष असावा. मात्र, वैयक्तिक पातळीवर जाऊन चारित्र्यहनन किंवा बदनामी करण्याचे प्रकार लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे सांगत, अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे आवाहनही मिटकरी यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.