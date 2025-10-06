अकोला

Kojagiri Pournima 2025: सुपरमून आज; चांदोबा होणार मोठा, कोजागिरी पौर्णिमेचा उत्साह, सोबत दोन ग्रहांची युती

First Supermoon of the Year to Grace Kojagiri Pournima: अकोलात सोमवारी पहिला सुपरमून कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी दिसणार आहे. या रात्री चंद्रासोबत ग्रह शनी आणि दूरवर असलेली देवयानी आकाशगंगाही नुसत्या डोळ्यांनी पाहता येईल.
Kojagiri Pournima 2025

Kojagiri Pournima 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : या वर्षातील पहिला सुपरमून सोमवारी (ता. ६) कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी पाहता येईल. यावेळी पौर्णिमा दोन दिवस असून, सूर्यमालेतील सर्वात सुंदर व वलयांकित ग्रह शनी रात्रभर चंद्रा सोबत असेल.

Loading content, please wait...
Akola
moon
Celebration
sky
Kojagir-Purnima

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com