Kojagiri Pournima 2025: सुपरमून आज; चांदोबा होणार मोठा, कोजागिरी पौर्णिमेचा उत्साह, सोबत दोन ग्रहांची युती

अकोला : या वर्षातील पहिला सुपरमून सोमवारी (ता. ६) कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी पाहता येईल. यावेळी पौर्णिमा दोन दिवस असून, सूर्यमालेतील सर्वात सुंदर व वलयांकित ग्रह शनी रात्रभर चंद्रा सोबत असेल..कोजागिरी पौर्णिमेला भारतीय संस्कृतीत विशेष महत्व आहे. या दिवशी देवी दुर्गा विश्रांतीतून उठते अशी मान्यता आहे. तसेच यादिवशी भगवान विष्णू आणि लक्ष्मी देवीची पूजा व व्रत केले जातात. कोजागिरी पौर्णिमेलाच शरद पौर्णिमा असेही म्हणतात..वर्षात बारा पौर्णिमा येतात आणि प्रत्येक पौर्णिमेचे आपले एक खास वैशिष्ठ्य आहे. कोजागिरीच्या दिवशी चंद्र अतिशय सुंदर दिसतो. चंद्राचा तेजस्वी प्रकाश मनमोहून टाकतो. या कोजागिरी पौर्णिमेचे धार्मिक महत्व अत्यंत आहे. धार्मिक दृष्या अतिशय महत्वाच्या असलेल्या या पौर्णिमेच्या दिवशी सूर्यमालेतील सर्वात सुंदर व वलयांकित ग्रह शनी रात्रभर चंद्रा सोबत असेल. त्याच वेळी या दोघांच्या जरा उत्तरेला आपल्या पासून सुमारे बावीस लाख प्रकाशवर्ष दूर असलेल्या देवयानी आकाशगंगचे दर्शन नुसत्या डोळ्यांनी घेता येईल. आकाशातील या त्रिवेणी संगमाचा आनंद सर्वांनी घ्यावा असे आवाहन विश्वभारती केंद्राचे संचालक प्रभाकर दोड यांनी केले आहे.. या वर्षातील पहिला सुपरमून आजचंद्र पृथ्वीभोवती लांब वर्तुळाकार मार्गाने भ्रमण करताना या दोघांमधील अंतर कमी, अधिक होत असते. हे अंतर जवळ झाल्यावर चंद्र आकाराने चौदा टक्के मोठा आणि प्रकाशात सुमारे तीस टक्के वाढ होऊन चंद्र नेहमी पेक्षा मोठा व अधिक प्रकाशाचा दिसतो. यालाच ‘सुपरमून’ म्हणून ओळखतात..हा या वर्षातील पहिला सुपरमून असून पृथ्वी व चंद्र यामधील अंतर सुमारे तीन हजार ६१ हजार कि.मी. असेल. यावेळी ५.१५ वाजता शनी तर साडेपाच वाजता चंद्रोदय होईल. कोजागिरीला घोटलेल्या दुधासोबत मीन राशीतील शनी दर्शन पर्वणीचा आनंद रात्रभर घेता येईल..Chandra Grahan 2025: आज होणारा वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण, जाणून घ्या सुतक वेळ अन् 12 राशींवर होणारा परिणाम.पुढील दोन महिन्यात सुपरमूनपुढील दोन महिन्यात अनुक्रमे पाच व चार या तारखांना सलग तीन सुपरमून पाहता येतील. यातील ५ नोव्हेंबरचा चंद्र खूप जवळ व खूपच मोठा दर्शनीय असेल. सोबतीला पाच ग्रह आणि दोन धुमकेतू आपला उत्साह वाढवतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.