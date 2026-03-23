Gopikishan Bajoria: पक्षाच्या वाढीसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे: माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया; चार नगरसेवकांचा शिवसेनेत प्रवेश!

अकोला : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महानगरपालिकेत शिवसेनेने 'ऑपरेशन टायगर' यशस्वी केले असून, उद्धव ठाकरे गटाच्या चार नगरसेवकांनी अधिकृतपणे पक्षात प्रवेश केला. या नगरसेवकांचा शिवसेनेचे उपनेते व माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या उपस्थितीत शनिवारी सत्कार करण्यात आला. पक्षाच्या वाढीसाठी सर्वांनी हेवेदावे विसरून एकत्र यावे, असे आवाहन करत बाजोरिया यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना पक्ष बांधणीसाठी १५ दिवसांचा ''अल्टिमेटम'' दिला आहे..महापालिकेच्या राजकारणात या प्रवेशामुळे मोठी उलथापालथ झाली आहे. ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे, नगरसेवक सागर भारुका, मनोज पाटील, सोनाली सरोदे आणि सुरेखा काळे यांनी समर्थकांसह शिवसेनेत प्रवेश केला. "नव्याने आलेले नगरसेवक कोणत्याही स्वार्थासाठी आलेले नसून, केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे," असे बाजोरिया यांनी स्पष्ट केले. पक्षांतर्गत निष्क्रियतेवर बाजोरिया यांनी कडक शब्दांत प्रहार केला. शहर प्रमुखांना ५ तारखेपर्यंत कामाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत ते म्हणाले, "जर या काळात काम समाधानकारक नसेल, तर त्यांना पदावरून मोकळे करा." कार्यकर्त्यांनी ''फोटोंच्या राजकारणात'' न पडता तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचावे, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला. .उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कॉमन मॅन'' असून, प्रभागांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. यावेळी आमदार विप्लप बाजोरिया, जिल्हाप्रमुख नारायणराव गव्हाणकर, चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, विठ्ठल सरप, ललित वानखडे, महिला जिल्हाध्यक्ष उषा विरक, रेखा राऊत, तरुण बगेरे, बाळासाहेब तायडे, युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख अतुल एडणे, युवती सेना जिल्हाप्रमुख खुशी भटकर, अल्पसंख्यांक जिल्हाप्रमुख मोहसीन खान, शिक्षक सेनेचे सुनील बैस, अनुजाती मोर्चाचे रामकृष्ण डोंगरे यांच्यासह शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन निवासी उपजिल्हा प्रमुख संतोष अनासने यांनी केले..'अमृत मंथन' करा, टीका नको!'ऑपरेशन टायगर'वरून सुरू असलेल्या अंतर्गत वादावर भाष्य करताना बाजेरिया यांनी 'अमृत मंथना'चा दाखला दिला. 'हे ऑपरेशन कोणी केले, यावर चर्चा करण्यापेक्षा त्यातून 'अमृत' काढण्याची गरज आहे,' असे ते म्हणाले. 'जर गुवाहाटी ऑपरेशनच्या वेळी प्रत्येकाला विचारत बसले असते, तर आज बाळासाहेबांचे विचार जिवंत राहिले नसते,' अशा शब्दांत त्यांनी 'विश्वासात घेतले नाही' म्हणणाऱ्या नाराजांना प्रत्युत्तर दिले..नगससेवक म्हणाले विकासासाठीच प्रवेश 'फेसबुकवर होणारी '५० खोके' ही टीका फेटाळून लावत, केवळ जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे,' असे नगरसेवक सागर भारुका यांनी सांगितले. तर, 'आम्ही ओरिजिनल शिवसैनिक असून जिथे कदर झाली नाही, तिथे राहण्यात अर्थ नव्हता,' अशी भावना मंगेश काळे यांनी व्यक्त केली.