अकोला

Washim News: कालपर्यंत विरोधात लढले... आता घातले गळ्यात गळे; नगरपरिषद उपाध्यक्षपदी उबाठाचे राजू भांदुर्गे, स्वीकृत नगरसेवकात भाजप दोन, शिवसेना एक!

political Alliance in Municipal council deputy chief post: वाशीम नगरपरिषदेत भाजप-ठाकरे सेना युतीचा नवा अध्याय
BJP and Shiv Sena Back UBT Leader Raju Bhandurge for Deputy President Post

BJP and Shiv Sena Back UBT Leader Raju Bhandurge for Deputy President Post

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाशीम : नगरपालिकेच्या निवडणुकीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना व भारतीय जनता पक्षात थेट सामना झाला होता. मात्र, या राजकीय लढाईतील सैनिक अजून स्थिरावले नसताना सत्तेसाठी दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र आले आहेत. वाशीम नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदी ठाकरे सेनेचे नगरसेवक राजू भांदुर्गे यांची बिनविरोध निवड झाली. उपाध्यक्षपदासाठी भाजपकडून उमेदवारी न दिल्याने ठाकरे सेनेला अप्रत्यक्ष मदत मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Bjp
Washim
political
Municipal Corporation
district
Municipal election

Related Stories

No stories found.