Akola News : अकोला जिल्ह्यात सिलेंडर टंचाईचा पहिला बळी; रांगेत उभ्या माजी सरपंचाचा मृत्यू

अकोला - घरगुती गॅस सिलेंडर टंचाईमुळे अकोला जिल्ह्यातील अन्वी मिर्झापूर येथील माजी सरपंच शंकर फपूर्डाजी शिरसाट (वय-६०) यांचा अकोला शहरातील यदुराज एचपी गॅस एजन्सीसमोर मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी दुपारी घडली. गॅस बुकिंग व केवायसी प्रक्रियेसाठी तासन्तास उन्हात रांगेत उभे राहावे लागत असल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..जिल्ह्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून सिलेंडरचा तुटवडा जाणवत आहे. ऑनलाइन बुकिंग करूनही २० ते २५ दिवस सिलेंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अनेक ग्राहक एजन्सीवर प्रत्यक्ष जाऊन बुकिंग करण्यास भाग पडत आहेत. शनिवारी सकाळपासून एजन्सीसमोर मोठी रांग लागली होती. दुपारी सुमारे दीड वाजता प्रखर उन्हात उभे असताना शिरसाट यांना अचानक चक्कर आली आणि ते कोसळले. उपस्थितांनी मदत करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र काही वेळातच त्यांचा मृत्यू झाला..या घटनेनंतर गावात शोककळा पसरली असून प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. 'मूलभूत सेवेसाठी नागरिकांना उन्हात तासन्तास उभे राहावे लागणे ही गंभीर बाब आहे,' अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली..दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करून चौकशीची मागणी केली आहे. 'योग्य नियोजन झाले असते तर ही घटना टळली असती,' असे त्यांनी नमूद केले. मृताच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.