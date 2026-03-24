Akola News : अकोल्यात गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार; ग्राहक त्रस्त, प्रशासनावर संताप

अकोला : शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा उघडपणे काळाबाजार सुरू असून सामान्य नागरिक अक्षरशः त्रस्त झाले आहेत. अधिकृत दराने सिलिंडर मिळणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले असून "नंबर लावूनही सिलिंडर मिळत नाही" ही तक्रार आता अपवाद नसून नियमच बनली आहे. एजन्सी धारकांच्या मनमानी कारभारामुळे ग्राहकांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर अधिकारी सुद्धा रिल काढण्यात मग्न असल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे..Sangli Gas Cylinder : 'आमचा गॅस सिलिंडर कुणी पळवला?' ग्राहकांचा संताप एजन्सींचा काळा बाजार, सर्वत्र लागल्या रांगा.जिल्ह्यातील अनेक भागांत ग्राहकांनी वेळेवर बुकिंग करूनही १० ते १५ दिवस सिलिंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. काही ठिकाणी तर "स्टॉक संपला" असे कारण देत एजन्सीकडून ग्राहकांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. .मात्र, त्याच वेळी काही ठराविक लोकांना जादा दराने सिलिंडर त्वरित उपलब्ध होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामुळे काळाबाजाराचा संशय नव्हे तर स्पष्ट पुरावा नागरिकांच्या अनुभवातून पुढे येत आहे. अनेक ग्राहकांनी सांगितले की, अधिकृत दराने मिळणाऱ्या सिलिंडरसाठी त्यांना वारंवार एजन्सीच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. फोन केल्यास प्रतिसाद मिळत नाही, तर एजन्सीत गेल्यास कर्मचाऱ्यांकडून उद्धट वागणूक दिली जाते. .काही ठिकाणी तर "जर लवकर सिलिंडर हवा असेल, तर जादा पैसे द्या" अशी थेट मागणी केली जात असल्याचे आरोप आहेत. हे प्रकार केवळ ग्राहकांची लूट नसून उघडपणे चालणारा काळाबाजार असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, जिल्हा पुरवठा विभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. अधिकारी तपासणीचे नाटक करत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये बळावत आहे. काही दिवसांपूर्वी छापे टाकल्याचे दाखवले गेले, मात्र त्यातून कोणतीही मोठी कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही. .परिणामी, एजन्सी धारक अधिकच मुजोर बनले असून त्यांना कोणाचीही भीती उरलेली नाही. ग्राहक संघटनांनीही या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "हा केवळ पुरवठ्याचा प्रश्न नाही, तर व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे जिवंत उदाहरण आहे," असे मत एका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे काळाबाजाराला खतपाणी मिळत आहे आणि सामान्य माणूस भरडला जात आहे. घरगुती गॅस हा जीवनावश्यक घटक असताना त्याच्या पुरवठ्यातील ही अनागोंदी अत्यंत गंभीर आहे. विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि कामगार वर्गाला याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. .अनेक कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी पर्यायी उपाय शोधावे लागत आहेत, जे आर्थिकदृष्ट्या आणि आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतात. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरत आहे. केवळ कागदी कारवाई न करता प्रत्यक्षात दोषी एजन्सींवर कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. स्टॉकची पारदर्शक माहिती, ऑनलाईन ट्रॅकिंग व्यवस्था आणि ग्राहकांच्या तक्रारींवर त्वरित निवारण यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक झाले आहे. तसेच, काळाबाजार करणाऱ्या एजन्सींचे परवाने रद्द करणे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे हीच खरी उपाययोजना ठरू शकते. अन्यथा, "कारवाईचा दिखावा" हा शब्दप्रयोग वास्तव ठरेल आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे ढासळेल. .आज परिस्थिती अशी आहे की, प्रामाणिकपणे पैसे भरूनही ग्राहकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाही, तर नियम मोडणाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले आहे. हा अन्याय किती दिवस सहन करायचा, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. प्रशासनाने जर अजूनही डोळेझाक केली, तर नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान उपरोक्त प्रकाराबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी रविंद्र एन्नावार यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता ती मिळू शकली नाही..ग्राहक राजा संकल्पना कागदावरच!अकोल्यातील सिलिंडर काळाबाजाराचा हा प्रश्न केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून राज्यातील इतर भागांसाठीही धोक्याची घंटा ठरू शकतो. त्यामुळे तातडीने कठोर आणि पारदर्शक कारवाई करून या गैरप्रकाराला आळा घालणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, "ग्राहक राजा" ही संकल्पना केवळ घोषणांपुरतीच मर्यादित राहील, हे निश्चित..पुरवठा विभागाची बघ्याची भूमिका!जिल्हयात सिलिंडरसाठी मारामार सुरु असताना पुरवठा विभागाने मात्र बघ्याची भूमिका घेतल्याचे दिसते. अगदी सुरुवातीपासून जिल्हा पुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यात सिलिंडरचा पुरेसा साठा असल्याचा खुलासा केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळीच असल्याने जिल्हा प्रशासनासह जिल्हा पुरवठा विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.