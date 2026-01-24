Akola News: छत्रपती शिवरायांच्या रेखाचित्राचा जागतिक सन्मान; इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्डस, अथर्वने साकारलेल्या कलाकृतीची नोंद!

-शाहिद कुरेशी मोताळा: येथील अथर्व सुनील खर्चे या युवकाने कागदाच्या ४८० तुकड्यांवर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य रेखाचित्र साकारून शिवरायांना अनोखी मानवंदना दिली होती. शिवरायांच्या या रेखाचित्राचा जागतिक पातळीवर सन्मान झाला असून, अथर्वच्या कलाकृतीची ‘इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्डस्’मध्ये नोंद झाली आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .येथील अथर्व सुनील खर्चे या युवकाने अभियांत्रिकीची पदवी घेतली आहे. अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचा चित्रकलेशी फारसा संबंध नसतो. मात्र अथर्वच्या रक्तातच प्रतिभा भिनलेली आहे. त्याचे वडील सुनील किसन खर्चे उर्फ भय्या खर्चे हे मोताळा येथील बबनराव देशपांडे विद्यालयात कला शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. .अथर्वने मागील वर्षी शिवजयंतीच्या पर्वावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य व सुबक रेखाचित्र साकारले होते. त्याने रात्रंदिवस परिश्रम घेत ए फोर साईज कागदाच्या ४८० तुकड्यांपासून वीस फूट उंच आणि दहा फूट रुंद अशी भव्यदिव्य कलाकृती साकारली होती. याकरिता त्याला तीन आठवड्यांचा कालावधी लागला होता. शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला अथर्वने मोताळा येथील त्याच्या घराच्या गच्चीवर ही कलाकृती सादर केली होती. .यावेळी परिसरातील शिवप्रेमींची मांदियाळी जमली होती. समाज माध्यमावर ही कलाकृती जोमाने व्हायरल झाली. दरम्यान, या कलाकृतीची ‘इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्डस्’मध्ये नोंद झाली आहे. या जागतिक विक्रमाबद्दल अथर्वला प्रमाणपत्र आणि पदक देऊन गौरविण्यात आले आहे. अथर्वने या कलाकृतीचा ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’ मध्ये समावेश करण्यासाठी सुद्धा नोंदणी केली आहे. आता अथर्व हा अभियांत्रिकीमध्ये पदव्युत्तर पदवीच्या शिक्षणासाठी परदेशात जाणार आहे. दरम्यान, त्याच्या कलाकृतीची जागतिक पातळीवर नोंद झाल्याबद्दल त्याच्यावर सर्वच स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.मला नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि कलाक्षेत्राची आवड आहे. अभियांत्रिकी हे माझे प्रोफेशन असले तरी, कलाक्षेत्र हे पॅशन कायम राहणार आहे. प्रतिभा रक्तातच भिनलेली असल्याने हा छंद आयुष्यभर जोपासणार आहे.- अथर्व खर्चे, रा. मोताळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.