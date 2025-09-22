Buldhana: जिल्ह्यातील मोठ्यासह लहान प्रकल्प पाण्याने तुडूंब; वर्षभराकरिता पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला, सिंचनासाठी होणार मदत

बुलडाणा : टप्याटप्याने पडलेल्या पावसामुळे यंदा जलाशय भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, पावसाचे दिवस संपत असतांनाच सप्टेंबरमध्ये पडलेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील जलाशयात जलसाठा उपलब्ध झाला आहे. .त्यामुळे आता वर्षभराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. जलाशयात पाणी उपलब्ध झाल्याने जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील सिंचनाचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे..यंदाच्या पावसाळ्याला अवघे तीन आठवड्याचा कालावधी शिल्लक असताना पाटबंधारे विभागाच्या जिल्ह्यातील मोठे, लघू, व मध्यम प्रकल्पातील जलसाठ्याची एकूण टक्केवारी ८४.१२ टक्के आहे. जिल्ह्यातील सात मध्यम प्रकल्प १०० टक्के पाण्याने भरले आहे..मात्र, एकाही मोठ्या प्रकल्पाने अद्याप पावतो जलसाठ्याची शंभरी गाठली नाही. गत दोन महिन्यांत जोरदार अतिवृष्टी झाली. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पिकांची मोठी नासाडी झाली. यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला. मात्र, या पावसानंतर रब्बीच्या पिकाच्या सिंचनासाठी जिल्ह्यात मुबलक पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहे..Heavy Rain: लातूरमध्ये ११३ प्रकल्प भरले तुडुंब; सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न लागला मार्गी.बुलडाणा शहरासह परिसरातील जवळपास १५ गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या येळगाव धरणात चांगल्या पावसानंतर १०० टक्के जलसाठा आला आहे. जिल्ह्यात यावर्षी सरासरी ६१२०.५ टक्के म्हणजेच २४०.९६ इंच पाऊस झाला आहे. हा पाऊस मागीलवर्षाच्या तुलनेत यावर्षी १८५०.१ मि. मी. म्हणजे ७२.८३ इंच कमी आहे. मोठ्यांसह मध्यम व लघु प्रकल्प तुडुंब भरल्याने पिण्याच्या पाण्यासह येणाऱ्या हंगामसाठीचा सिंचनाचा प्रश्न मिटला आहे. तसेच शेतातील विहिरी, शेततळे, कूपनलिका यांचीही पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत रब्बीचे क्षेत्र वाढणार आहे..पाण्याचा प्रश्न मिटलायंदा जिल्ह्यातील प्रकल्पामधील पाण्याची टक्केवारी पाहता या प्रकल्पामधून ज्या-ज्या गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्या गावांना यंदा पाण्याची टंचाई भासणार नाही. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना रब्बीचे उत्पादन घेण्यासाठी त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसून येत आहे. .४१ लघू प्रकल्पातील पाण्याची टक्केवारी \tः ७८.६५मध्यम प्रकल्पातील टक्केवारी \tः ९४.०७ मोठ्या प्रकल्पातील पाण्याची टक्केवारी \tः ८०.३३ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.