Mohan Bhagwat : चांगल्या कामासाठी भाषण नव्हे, कृतीची गरज!

खामगाव - समाजपरिवर्तन केवळ भाषणांनी घडत नाही, तर सकारात्मक विचार आणि प्रत्यक्ष कृतीतून परिवर्तनाची प्रक्रिया पुढे जाते. चांगल्या कामाची कधी जाहिरात करण्याची आवश्यकता नसते; तर त्याचा परिणाम समाजात दिसतो, ते काम पुढे जाते आणि वाढत राहते. त्यामुळे समाजासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा असेल, तर केवळ अपेक्षा व्यक्त न करता प्रत्येकाने आपल्या क्षमतेनुसार योगदान द्यावे, असे आवाहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले..खामगाव जवळील सजनपुरी येथे स्व. भय्यूजी महाराज यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या सूर्योदय पारधी आश्रमशाळेच्या आवारात श्री सद्गुरू दत्तधार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, इंदूर आणि अमनोरा येस फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात आलेल्या १० हजार चौरस फुटांच्या बंदिस्त सभागृहासह अत्याधुनिक तीन क्रीडा संकुलांचे उद्घाटन सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या हस्ते शनिवारी (ता. ८) झाले, यावेळी ते बोलत होते..या समारंभाला प्रमुख अतिथी म्हणून राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, कामगार मंत्री ना. आकाश फुंडकर, सिटी कार्पोरेशनचे मॅनेजिंग डायरेक्टर अनिरुद्ध देशपांडे, श्री सद्गुरू धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट इंदौरच्या विश्वस्त डॉ. आयुषी देशमुख आदी उपस्थित होते. पुढे बोलतांना मोहन भागवत म्हणाले की, संवेदना म्हणजे केवळ सहानुभूती नव्हे, तर दुसऱ्याच्या वेदनेला आपली वेदना समजण्याची भावना होय..सर्वांच्या उत्थानातच आपले खरे उत्थान आहे. आज देशभरात आपण ज्यांना भटके-विमुक्त म्हणतो, तो समाज एकेकाळी ज्ञानी समाज होता. हा समाज आपले ज्ञान निरपेक्षपणे समाजाला वाटण्यासाठी घराबाहेर पडला आणि काळाच्या ओघात हा समाज भटका आणि वंचित बनत गेला. ब्रिटिशांच्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला म्हणून संपूर्ण पारधी-आदिवासी समाजावर गुन्हेगार जमातीचा शिक्का लावण्यात आला, त्यामुळे हा समाज मोठ्या प्रमाणात मागास राहिला..परंतु श्री सद्गुरू धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्टच्या या शाळेत अमनोरा येस फाउंडेशनच्या पुढाकाराने पारधी मुलांसाठी अत्याधुनिक सुविधा तयार झाल्याचे पाहून अत्यधिक आनंदाची आत्मानुभूती होत आहे. देशाला खऱ्या अर्थाने विश्वगुरू बनवायचे असेल, तर अशा वंचित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे असेही त्यांनी सांगितले.यावेळी आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी पारधी व आदिवासींच्या विकासासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न असून, त्यानुसार विविध योजना राबवल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर ना. आकाश फुंडकर यांनी, ही आश्रमशाळा खामगावची शान असून, या ठिकाणी वंचित मुलांच्या विकासासाठी होणारे कार्य नक्कीच प्रशंसेस पात्र आहे असे सांगितले..कार्यक्रमात डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते १६ पारधी आदिवासी मुलींना प्रत्येकी १० हजार रुपयांच्या चेकचे वितरण करण्यात आले, तसेच विविध क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांचाही डॉ. भागवत यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमाला विधान परिषदेचे आमदार अंबादास दानवे, चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले, जळगाव जामोदचे आमदार डॉ. संजय कुटे, नगराध्यक्षा अर्पणा फुंडकर, संतोष देशमुख यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते..परोपकारातूनच समाधानधर्माने वागणाऱ्या व्यक्तीला जीवनात समाधान प्राप्त होते. त्यामुळे अहंकार बाजूला ठेवून परोपकाराची भावना जोपासली पाहिजे. भय्यूजी महाराजांनी समाजहितासाठी विविध सेवाकार्यांची उभारणी केली. त्यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन प्रत्येकाने आपल्या परीने समाजासाठी योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा भागवत यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.