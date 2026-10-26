Akola News : गोर बंजारा आरक्षणाचा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात मांडावा; दीड हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींचे ठराव मुख्यमंत्री, राज्यपालांना पाठवणार

अकोला - गोर बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण मिळावे, यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडावा, अशी मागणी गोर बंजारा आरक्षण कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाचा शासनाकडे पाठपुरावा करावा, यासाठी खासदार आणि आमदारांना निवेदन देण्यात येणार आहे. मागणीची दखल न घेतल्यास लोकप्रतिनिधींच्या घरांना घेराव घालण्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे. गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेशभाऊ चव्हाण यांनी ही माहिती दिली..गोर बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे. या मागणीसाठी राष्ट्रसंत डॉ. रामराव महाराज यांनी दिल्लीतील जंतरमंतर आणि मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. त्यानंतर नायक काशिनाथ यांनी समाजात जनजागृतीसाठी प्रयत्न केले. सध्या प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात विविध आंदोलने सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे..समितीच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात समाजाच्या वतीने ५६ महामोर्चे काढण्यात आले, तर १७ युवकांनी आमरण उपोषण केले. आंदोलनादरम्यान आठ युवकांनी प्राण गमावल्याचा दावाही आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. समृद्धी महामार्ग रोखून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. रेल्वे रोको आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर माजी न्यायमूर्ती तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात आली. मात्र, या समितीच्या अहवालाची सद्यस्थिती आणि शासनाच्या कार्यवाहीबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याची तक्रार कृती समितीने केली आहे.गोरसेनेच्या नेतृत्वाखाली १२ जुलै २०२६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे आरक्षण मेळावा घेण्यात आला. तसेच दीड हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींनी एसटी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. हे ठराव मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पाठविण्यात येणार आहेत..प्रमुख मागण्याएसटी आरक्षण मिळेपर्यंत अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या सुविधा, सवलती व योजना गोर बंजारा समाजाला लागू कराव्यात, तहलियानी समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठवाव्यात, आंदोलनात प्राण गमावलेल्या युवकांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपये आर्थिक मदत देऊन कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी द्यावी, तसेच आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे विनाशर्त मागे घ्यावेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.आरक्षणाच्या प्रश्नावर शासनाने आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांची आणि पुढील भूमिकेची लेखी माहिती कृती समितीला द्यावी, असे आवाहनही लोकप्रतिनिधींना करण्यात आले आहे. यावेळी अजाबराव राठोड, मनोहर राठोड, कुलदीप चव्हाण, शिवराज जाधव, रवी राठोड, यशपाल जाधव, कुणाल जाधव, डॉ. विकास जाधव, मयूर पवार, आत्माराम जाधव, सतीश राठोड, घनश्याम राठोड, रवींद्र जाधव, गणेश राठोड, प्रकाश राठोड आणि प्रेमानंद भिया राठोड उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.