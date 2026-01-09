अकोला

Akola News: स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सवानिमित्त अभूतपूर्व शोभायात्रा; शुकदास महाराजांच्या नामघोषाने दुमदुमली हिवरा आश्रम नगरी!

hiwara ashram spiritual celebration: स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सवाच्या शोभायात्रेत भाविकांचा उत्साह; हिवरा आश्रम नगरीत जल्लोष
Spiritual Fervour Grips Hiwara Ashram on Swami Vivekananda Jayanti

सकाळ वृत्तसेवा
-संतोष थोरहाते

हिवरा आश्रम : युगप्रवर्तक स्वामी विवेकानंद, कर्मयोगी प. पू. शुकदास महाराज यांच्या नामघोषाने हिवरा आश्रम नगरी आज ८ जानेवारी रोजी दुमदुमून गेली. निमित्त होते विवेकानंद जन्मोत्सवा निमित्त निघालेली भव्य शोभायात्रेचे स्वामी विवेकानंद व शुकदास महाराज यांच्या रथारूढ मूर्तींचे आसोबा संस्थानेच आसाराम भारती महाराज, आश्रमाचे अध्यक्ष आर.बी.मालपाणी, उपाध्यक्ष अशोक थोरहाते, विश्वस्त प्रशांत हजारी यांच्या हस्ते पूजनाने या शोभायात्रेला सुरुवात झाली.

