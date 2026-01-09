Akola News: स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सवानिमित्त अभूतपूर्व शोभायात्रा; शुकदास महाराजांच्या नामघोषाने दुमदुमली हिवरा आश्रम नगरी!

-संतोष थोरहाते हिवरा आश्रम : युगप्रवर्तक स्वामी विवेकानंद, कर्मयोगी प. पू. शुकदास महाराज यांच्या नामघोषाने हिवरा आश्रम नगरी आज ८ जानेवारी रोजी दुमदुमून गेली. निमित्त होते विवेकानंद जन्मोत्सवा निमित्त निघालेली भव्य शोभायात्रेचे स्वामी विवेकानंद व शुकदास महाराज यांच्या रथारूढ मूर्तींचे आसोबा संस्थानेच आसाराम भारती महाराज, आश्रमाचे अध्यक्ष आर.बी.मालपाणी, उपाध्यक्ष अशोक थोरहाते, विश्वस्त प्रशांत हजारी यांच्या हस्ते पूजनाने या शोभायात्रेला सुरुवात झाली..Nagpur News: मर्यादेत आरक्षण असणाऱ्या जि.प. निवडणुकीची घोषणा?; नागपूर ‘वेट ॲण्ड वॉच’वर; केवळ १२ जिल्ह्यात होणार निवडणूक!.यावर्षी पहिल्याच दिवशी भाविकांच्या गर्दीने उच्चांक गाठला असून पुढील दोन दिवस भाविकांची गर्दी वाढणार आहे. ग्रामस्थांनी आपल्या घरासमोर शोभायात्रेचे ठिकठिकाणी पूजन केले. यावेळी सुवासिनींनी आपल्या अंगणात सुंदर रांगोळी काढल्या होत्या. त्यामुळे ही शोभायात्रा सामाजिक परिवर्तनाची नांदी देणारी ठरली. तब्बल १०१ दिंड्या आणि लेझिम पथकांच्या जल्लोषात शोभायात्रा हरिहर तीर्थावरून दुपारी २ वा. सुरु होऊन जिल्हा परिषदेच्या मराठी प्राथमिक शाळेत जमलेल्या हजारोंच्या गर्दीत मान्यवरांच्या हस्ते दहीहंडी फोडून शोभायात्रेची सांगता झाली. मल्लखांब, शारीरिक कवायती, महिला भजनी मंडळांनी धरलेला हरिनामाचा फेर, टाळ-मृदंगाचा गजर यामुळे हिवरा आश्रम नगरी दुमदुमली होती..महिला, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी यांच्यासह राज्यभरातून आलेल्या हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत भावभक्तीला अक्षरशः उधाण आले. यावेळी विवेकानंद आश्रमाचे अध्यक्ष आर. बी. मालपाणी, उपाध्यक्ष अशोक थोरहाते, सचिव संतोष गोरे, सहसचिव आत्मानंद थोरहाते यांच्या सह आश्रमाचे पदाधिकारी, आजी,माजी पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थिती होती..ढोलवादन, कवायती ठरल्या आकर्षणशोभायात्रेचे आकर्षण ठरले ते मल्लखांब, कवायती, ढोलवादन व चिमुकल्यांनी सादर केलेले विविध सादरीकरण. विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी विविध कवायती सादर करून स्व-संरक्षणाचे धडे दिले. सोबत सर्वधर्म समभावाचा संदेश दिला. विवेकानंद शैक्षणिक संकुलाच्या विद्यार्थ्यांची लेझीम पथक आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरले. अतिशय तालबद्ध व वातावरणात जोश निर्माण करर्णाया या ढोलवादनाने युवावर्गात चांगलाच जल्लोष निर्माण झाला होता..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...आज संपन्न होणारे कार्यक्रमआज ९ जानेवारी रोजी सकाळी १०.३० ते १२ ह भ प श्रीरंग महाराज वाहेगावकर यांचे प्रवचन, हभप गाथामूर्ती यांचे किर्तन,दुपारी १२ ते २ गाथामुर्ती चांगदेव महाराज काकडे यांचे कीर्तन,दुपारी २ ते ३.३० वाजता रामकृष्ण मठ नागपूरचे अध्यक्ष स्वामी राघवेंद्रानंद महाराज यांचे प्रवचन,३.३० ते ५.३० हभप श्रीश्रीश्री १००८ अनिरूध्द महाराज यांचे किर्तन, सायंकाळी ५.३० ते ७ वाजता विवेकानंद आश्रमाचा गायकवृंदांचे भक्तीगीत गायन,प्रार्थना ७ ते ८.३० डॉ.सतीष बडवे यांचे व्याख्यान तर रात्री ८.३० वाजता रामायणाचार्य हभप रामराव महाराज ढोक यांचे कीर्तन हे कार्यक्रम संपन्न होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.