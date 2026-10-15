Akola District Drought : दुष्काळाच्या झळा; लोणी गावातील दुग्ध व्यवसाय संकटात! पाणी आणि चाऱ्याअभावी पशुपालक हवालदिल; म्हशी विकण्याची वेळ

अकोला - जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. पाण्याअभावी शेती संकटात सापडली असतानाच आता दुग्ध व्यवसायावरही संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे. जनावरांचे संगोपन करायचे कसे, असा प्रश्न पशुपालकांसमोर उभा ठाकला असून, काहींवर जनावरे विकण्याची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली आहे..अकोला जिल्ह्यातील लोणी हे गाव दुग्ध व्यवसायासाठी ओळखले जाते. सुमारे ४५० लोकसंख्या असलेल्या या गावात जवळपास साडेचारशे म्हशी आहेत. त्यामुळे गावातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून आहे. मात्र, सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत म्हशींसाठी पाणी आणि चाऱ्याची व्यवस्था करणे पशुपालकांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे..एका शेतकऱ्याला म्हशींच्या पालनपोषणासाठी महिन्याला जवळपास ७० ते ८० हजार रुपये खर्च करावे लागतात. चारा, पाणी आणि इतर देखभालीचा वाढता खर्च यामुळे पशुपालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सध्या जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था करताना नाकीनऊ येत असताना आगामी सात ते आठ महिने कसे काढायचे, याची चिंता त्यांना सतावत आहे..दुग्ध व्यवसायातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या पशुपालकांसमोर आता व्यवसाय सुरू ठेवायचा की जनावरे विकून टाकायची, असा पेच निर्माण झाला आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता करून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा पशुपालकांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.