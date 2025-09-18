अकोला

Crop Damage: जिल्ह्यातील २२२ गावांना अतिवृष्टीचा तडाखा; ५८ हजार ४९९ हेक्टवरील पिके पाण्यात, पाच तालुक्यांत मोठे नुकसान

Agricultural Loss: बुलडाणा जिल्ह्यात सप्टेंबरच्या मध्यावर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तब्बल ५८ हजार ४९९ हेक्टर क्षेत्रातील सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले. २२२ गावांना फटका बसला.
सकाळ वृत्तसेवा
बुलडाणा : सप्टेंबरच्या मध्यावर झालेल्या मुसळधार पावसाने जिल्ह्यातील शेतीला मोठा फटका बसला आहे. ता. १५ व १६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टी, अतिपाऊस आणि ढगफुटीसदृश पावसामुळे जिल्ह्यातील तब्बल २२२ गावे बाधित झाली असून, ११ महसूल मंडळांतील पिकांचे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

