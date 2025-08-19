अकोला

Akola Heavy Rain: अकोल्यात ६० हजार हेक्टरवर पीक नुकसान; एकाचा मृत्यू, २६ पशुधन दगावले तर, ३८९ घरांचे नुकसान

Akola Crop Damage : अकोला जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिके, घरे व रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत.
अकोला : जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सततधार पाऊस पडत असून, अतिवृष्टीचा मोठा फटका जिल्हाभरात बसला आहे. दि.१७ व १८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून, २६ पशुधन दगावले आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे ३८९ घरांचे नुकसान झाले असून, ३५६ गावातील ५९ हजार २८९ हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

