Akola Heavy Rain: अकोल्यात ६० हजार हेक्टरवर पीक नुकसान; एकाचा मृत्यू, २६ पशुधन दगावले तर, ३८९ घरांचे नुकसान

अकोला : जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सततधार पाऊस पडत असून, अतिवृष्टीचा मोठा फटका जिल्हाभरात बसला आहे. दि.१७ व १८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून, २६ पशुधन दगावले आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे ३८९ घरांचे नुकसान झाले असून, ३५६ गावातील ५९ हजार २८९ हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे..जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून धो धो व सततधार पाऊस सुरू असून, त्यामुळे अतिवृष्टी होऊन पुराचा तडाखा पिकांसह, गावांना बसला आहे. त्यामुध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दि.१७ ऑगस्ट रोजी सरासरी ३८.६० मिमी पावसाची नोंद असून, दि.१८ ऑगस्ट रोजी सायंकाळपर्यंत ७.६० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे..त्यामुळे जिल्ह्यातील ५२ मंडळांपैकी दहा मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे अकोला तालुक्यात १६,५८०, मूर्तिजापूर तालुक्यात ३७,०९९, पातूर तालुक्यात १६५५, बार्शीटाकळी तालुक्यात १५, तेल्हारा तालुक्यात २५०० तर, अकोट तालुक्यात १४४०, असे एकूण २५६ गावातील ५९ हजार २८९ हेक्टरवरील तूर, सोयाबीन, कपाशी व इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या प्रथमदर्शनी नजरअंदाज नुकसान अहवालातून देण्यात आली आहे..पुरामुळे अनेक रस्ते बंदपुरामुळे पातूर तालुक्यातील आस्टूल, पास्टूल, झरंडी, अंधारसावंगी, पांढुर्णा, खामखेड, चोंढी, कोठारी बु., अंगिखेड येथील रस्ते बंद झाले आहेत..पशुधनाची जिवित हाणीअतिवृष्टीच्या तडाख्यात मूर्तिजापूर तालुक्यातील सहा तर, पातूर तालुक्यातील २०, असे लहान मोठी एकूण २६ जनावरे दगावल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाद्वारे देण्यात आली आहे..धरणाच्या पाण्याचा मोठा विसर्गदोन दिवसांपासून अकोला तसेच लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये सततधार पाऊस सुरू असल्याने जिल्ह्यातील सर्वच प्रकल्पांच्या जलपातळीमध्ये मोठी वाढ झाली असून, त्यापैकी प्रमुख प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. त्यामध्ये काटेपूर्णा प्रकल्पाच्या दहाही गेटमधून ६० सेमीने (४८० क्यूमेक्स) पाण्याचा विसर्ग होत असून, मोर्णा प्रकल्पातून २३२.९९ क्यूमेक्स तर, निर्गुणा प्रकल्पातून १०७ क्यूमेक्स विसर्ग नदीपात्रात होत आहे. त्यामुळे नद्यांना पूर आलेला आहे..भिंत पडून चिमुकलीचा मृत्यूदि.१७ ऑगस्ट रोजी सततधार पावसामुळे घराची भिंत अंगावर पडून, अकोट तालुक्यातील आंबोडा झिंगापूर येथील श्रावणी प्रवीण सिरसाट या तीन वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे..घरांचे नुकसान (पडझड)अतिवृष्टी व पुरामुळे अकोला तालुक्यात ४४, मूर्तिजापूर तालुक्यात २३८, अकोट तालुक्यात १२ तर, तेल्हारा तालुक्यात ९५, असे एकूण ३८९ घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे..